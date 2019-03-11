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Tarlasını sürerken Bizans dönemine ait küp buldu

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde bir çiftçi, traktörle tarlasını sürerken Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen erzak küpü buldu

11 Mart 2019 Pazartesi 13:58
Tarlasını sürerken Bizans dönemine ait küp buldu

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Altunhisar ilçesinde tarlasını süren bir çiftçi, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen erzak küpü buldu.

İlçeye bağlı Kınık mevkisinde tarlasını süren çiftçinin traktörünün pulluğuna bir cisim takıldı.

Traktörden inerek toprağı kazan çiftçi, pulluğun büyük bir küpün kapağına çarptığını fark etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Niğde Müze Müdürlüğüne haber verilmesiyle bölgeye arkeologlar geldi.

Tarlada inceleme yapan ekipler, küpü bulunduğu yerden çıkartarak, Niğde Müzesine götürdü.

Küp, tescil işlemleri ve döneminin belirlenmesi için koruma altına alındı.

Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen küpün pişmiş topraktan yapıldığı ve içinde tahıl maddelerinin muhafaza edildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:58
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