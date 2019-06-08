0553 313 94 23

Tarlalara inen domuzlar mahalleliyi mağdur etti

Konya’nın Seydişehir ilçesinde tarlalara inen domuzlar pancar ve buğday ekili tarlalara büyük zarar verirken, çiftçiler ise bozulan tarlalarına ikinci ürün ekiyor.

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:12
Tarlalara inen domuzlar mahalleliyi mağdur etti

Konya’nın Seydişehir ilçesinde tarlalara inen domuzlar pancar ve buğday ekili tarlalara büyük zarar verirken, çiftçiler ise bozulan tarlalarına ikinci ürün ekiyor.


İlçeye bağlı Boyalı Mahallesinde dağdan akşam saatlerinde inen domuzlar özellikle buğday ve pancar ekili tarlalar ile sebze ekili bahçelere girerek buldukları her şeyi yiyerek ekili alanları bozarken, köylüler bozulan tarlalarına ikinci kez ekim yapıyor. Domuzlardan kurtulmak için çözüm arayan mahalle muhtarı Hasan Keçe ise Ordu Ünye’de 10 yıl önce domuzdan fındık bahçelerini korumak için geliştirilen domuzların indiği dağ tarafına tel çit yapmayı hedefliyor.


Boyalı Mahallesi Muhtarı Hasan Keçe, köyde ekili alanlara domuzların büyük zarar verdiğini ve çiftçilerin zor durumda olduğunu söyleyerek, “Pancar tarlalarının bozulmasından dolayı ikinci bir ürün ekiyorlar. Yüzde 85-90’ı yenen pancarın yerine tekrar kabak ekti, sulama yapıyor.Çiftçi zor durumda. Burada zarar büyük. Köyde sebze eken komşuların bütün bahçelerine domuz girmiş durumda. Tel örgü ile çevirenler kurtardı fakat diğer çiftçiler çok zor durumda. Devlet büyüklerinin buna el atmasını istiyoruz. Ordu Ünye Ziraat Odası Başkanından görüş aldık. On yıl önce de onlar fındık bahçelerinde bu işle uğraşmışlar. Fotoğraflarını gönderdi, mücadele sistemlerini tel örgü halinde. Köydeki en az 200 dönüm buğday ve arpaya, 150 dönüm de pancara zarar verdiğini domuzların takip ediyoruz. Bunun üzerine Seydişehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Müdürlüğüne başvurduk. Bayram sonu görüşlerini alacağız. İlçe Tarım Müdürlüğümüz ile bayram sonu proje yapacağız. KOSGEB’ e ayrıca ORKÖY’ e de başvuracağız. Takriben 400-500 bin lira Boyalı köyünün domuzdan gördüğü zarar var. Bunları devlet yetkililerine bildireceğiz, yardımlarını bekliyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:12
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pençe Harekatı'nın 13 günlük bilançosu açıklandı! 43 terörist öldürüldü...
    1. Pençe Harekatı'nın 13 günlük bilançosu..
    2. Sulama menfezine düşen motosikletli öldü
    3. Akaryakıtta çifte indirim
    4. Gönen’de motosikletler kıran kırana..
    5. MÜSİAD’dan Mehmetçiğe cami
    6. Konya’da otobüs ile otomobil çarpıştı:..
    7. Çoruh nehri yeşile büründü
    8. Kurtulmuş ve Güler’in penaltılarında..
    9. Kozluk’ta ’Sarıkız’ örümcek alarmı
    10. Samsun’da minibüs tıra çarptı: 4 yaralı
    11. Rengarenk yazlık çiçekler parkları..
    12. Kuzeye akım
    13. Birleşme teklifinde hayal kırıklığı
    14. Kahramanmaraş’ta otomobil buğday..
    15. Hayatını kaybeden milletvekili için..
    16. Çocuklarla böceklerin dostluğu
    17. Türkiye'nin en uzun tüneli tamamlandı!..
    18. İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan..
    19. ABD’de istihdam artışındaki azalma,..
    20. Fayans yüklü kamyonet devrildi: 1..
    21. Türkiye-Fransa maçı saat kaçta?..
    22. Sezonda 608 kez "perde" diyen DOB 325..
    23. Vodafone’lular 16.8 milyon GB internet..
    24. Tarlalara inen domuzlar mahalleliyi..
    25. Turistler altın getirsin, işleyelim..
    26. Adıyaman’da kaza: 4 yaralı
    27. Yatırımcı rehberi (10)
    28. Çankaya’dan2 bin 915 aileye “hoş..
    29. Yatırımcı rehberi (9)
    30. İhtiyaç sahibi binlerce öğrenciye..
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim