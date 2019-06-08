Tarlalara inen domuzlar mahalleliyi mağdur etti

Konya’nın Seydişehir ilçesinde tarlalara inen domuzlar pancar ve buğday ekili tarlalara büyük zarar verirken, çiftçiler ise bozulan tarlalarına ikinci ürün ekiyor.

İlçeye bağlı Boyalı Mahallesinde dağdan akşam saatlerinde inen domuzlar özellikle buğday ve pancar ekili tarlalar ile sebze ekili bahçelere girerek buldukları her şeyi yiyerek ekili alanları bozarken, köylüler bozulan tarlalarına ikinci kez ekim yapıyor. Domuzlardan kurtulmak için çözüm arayan mahalle muhtarı Hasan Keçe ise Ordu Ünye’de 10 yıl önce domuzdan fındık bahçelerini korumak için geliştirilen domuzların indiği dağ tarafına tel çit yapmayı hedefliyor.

Boyalı Mahallesi Muhtarı Hasan Keçe, köyde ekili alanlara domuzların büyük zarar verdiğini ve çiftçilerin zor durumda olduğunu söyleyerek, “Pancar tarlalarının bozulmasından dolayı ikinci bir ürün ekiyorlar. Yüzde 85-90’ı yenen pancarın yerine tekrar kabak ekti, sulama yapıyor.Çiftçi zor durumda. Burada zarar büyük. Köyde sebze eken komşuların bütün bahçelerine domuz girmiş durumda. Tel örgü ile çevirenler kurtardı fakat diğer çiftçiler çok zor durumda. Devlet büyüklerinin buna el atmasını istiyoruz. Ordu Ünye Ziraat Odası Başkanından görüş aldık. On yıl önce de onlar fındık bahçelerinde bu işle uğraşmışlar. Fotoğraflarını gönderdi, mücadele sistemlerini tel örgü halinde. Köydeki en az 200 dönüm buğday ve arpaya, 150 dönüm de pancara zarar verdiğini domuzların takip ediyoruz. Bunun üzerine Seydişehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Müdürlüğüne başvurduk. Bayram sonu görüşlerini alacağız. İlçe Tarım Müdürlüğümüz ile bayram sonu proje yapacağız. KOSGEB’ e ayrıca ORKÖY’ e de başvuracağız. Takriben 400-500 bin lira Boyalı köyünün domuzdan gördüğü zarar var. Bunları devlet yetkililerine bildireceğiz, yardımlarını bekliyoruz” dedi.