Adana’nın Ceyhan ilçesinde özel ekip kurularak tarlada yakalanan katil zanlısı kardeşler adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 23 Kasım 2018 tarihinde Ceyhan’ın Türlübaşı Mahallesi 685 sokakta yüzünü kar maskesi ile kapatmış iki kişi, Zeydan Çalış isimli şahsı silah ile vurarak öldürüp kaçtı. Adana Emniyet Müdürlüğü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri cinayetin ardından olayın çözülmesi için özel ekip kurdu. Özel ekip önce cinayeti işleyen ve yüzleri kapalı olan şahısların isimlerini belirlemek için çalışma başlattı. Polis olay yeri ve etrafında yaptığı yüzlerce güvenlik kamerası incelemesinin ardından zanlıların Muhammet Akın G. ile Kerim G. adlı kardeşler olduğunu saptadı. Polis katil zanlılarının isimlerini belirledikten sonra zanlıları saklandıkları yerde yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda zanlıların Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Tozlu Mahallesi’nde olduğu ve burada tarım işçisi gibi çalıştıkları belirlendi. Polis hemen mahalleye bir ekip çıkartıp zanlıların bulunduğu tarlaya baskın yaptı. Zanlılar polisi görünce kaçmak istedi ancak tarlanın etrafını saran polisler kısa süren kovalamanın ardından zanlıları yakaladı. Zanlılar Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilerek burada sorguya alındı. Zanlılardan Kerim G.’nin öldükleri şahsın kendisine küfür ettiğini, bu nedenle öldürdüklerini ileri sürdüğü öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılara polisin çelik yelek giydirerek adliyeye götürmesi dikkat çekti.