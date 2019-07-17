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Tarlada yakaladıkları tavşanı sevip doğaya bıraktılar

Gaziantep’te tarlalarındaki domateslere zarar veren yaban tavşanını yakalayan iki kardeş, tavşanı severek doğa sevgisi mesajı verdikten sonra doğaya bıraktı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:56
Tarlada yakaladıkları tavşanı sevip doğaya bıraktılar

Gaziantep’te tarlalarındaki domateslere zarar veren yaban tavşanını yakalayan iki kardeş, tavşanı severek doğa sevgisi mesajı verdikten sonra doğaya bıraktı. Kardeşler o anları cep telefonuyla kaydetti.


Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Sarıt Mahallesi Adaçayır mevkisinde bulunan bulunan Ramazan Balta’ya ait tarlada domateslere zarar veren bir yaban tavşanı yakalandı. Tarlada çalışırken tesadüfen gördükleri tavşanı yakalayan Ramazan Balta ve kardeşi Mustafa Balta, hayvanı bir süre sevdikten sonra cep telefonu ile görüntüledi. Hayvan ve doğa sevgisi üzerine mesaj da veren kardeşler, tavşanı doğaya bıraktı. Ramazan Balta’nın ellerinden kurtulan yaban tavşanı hızla geldiği yöne giderek, gözden kayboldu. Kardeşler, o anları cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:56
  1. doğa

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