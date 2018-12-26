Tarlada tesadüfen bulunan gizemli tünelde yeni gelişme
Kırklareli'nin Dereköy yolu mevkisinde bir tarlada bulunan ve 1940'lı yıllarda yapıldığı tahmin edilen gizemli tünelle ilgili çalışmalar devam ediyor.26 Aralık 2018 Çarşamba 13:11
Kırklareli'nde iki hafta önce bir tarlada bulunan 1940'lı yıllarda yapıldığı değerlendirilen tünelde çalışmalar sürüyor.
Dereköy yolu mevkisinde tarlasını sürdüğü sırada büyük bir taş fark eden çiftçi, taşın altında tünel görerek durumu Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bildirdi.
Bunun üzerine harekete geçen Müze Müdürlüğü uzmanları ile İstanbul Galeri Mağara Araştırma grubu üyelerinden 4 araştırmacı tünele girdi.
Tünelin 7 girişi tespit edildi
İçerisinden su aktığı belirtilen tünelde yaklaşık 6 saatlik bir çalışma yapan ekipler, tünelin 7 girişini tespit etti.
Yaklaşık 300 metre ilerleyebilen ekibin, tünelin bazı bölümlerinde çökme tehlikesi bulunduğu için devam edemediği belirtildi.
Kablo ve telsiz tellerine rastladılar
Ekip tünel içerisinde haberleşmede kullanıldığı değerlendirilen kablo ve telsiz tellerine rastladığı bildirildi.
Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, AA muhabirine yaptı açıklamada, tüneldeki çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.
Asan, ön incelemelerin ardından detaylı çalışmaların yapılacağını sözlerine ekledi.
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