Tarlada ölü bulundu Samsun’da bir kişi tarlada ölü olarak bulundu.

Samsun’da bir kişi tarlada ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun’un Salıpazarı ilçesi Karacaören Çiftlik Mahallesi Değirmende mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 yaşındaki Bekir Aydın tarlada ölmüş halde bulundu. Yaşlı adamın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bekir Aydın’ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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