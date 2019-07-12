Tarlada ölü bulundu
Samsun’da bir kişi tarlada ölü olarak bulundu.12 Temmuz 2019 Cuma 19:10
Samsun’da bir kişi tarlada ölü olarak bulundu.
Olay, Samsun’un Salıpazarı ilçesi Karacaören Çiftlik Mahallesi Değirmende mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 yaşındaki Bekir Aydın tarlada ölmüş halde bulundu. Yaşlı adamın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bekir Aydın’ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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