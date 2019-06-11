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Tarlada devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti

Samsun’da tarlada traktör ile ot biçerken devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti.

11 Haziran 2019 Salı 11:15
Tarlada devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti

Samsun’da tarlada traktör ile ot biçerken devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti.


Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Sarıalan Mahallesi’de dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Ayhan (21) tarlada kullandığı traktörle ot biçerken araç devrildi. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Erol Ayhan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Erol Ayhan yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:15
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