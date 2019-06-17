Tarlada çalışırken yıldırım düştü, genç kız ağır yaralandı YOZGAT (İHA) – Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yoğunhisar köyünde bir genç kız tarlada çalıştığı sırada yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.

YOZGAT (İHA) – Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yoğunhisar köyünde bir genç kız tarlada çalıştığı sırada yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yoğunhisar köyü mevkiinde 16 yaşındaki Melek Kaya tarlada çalıştığı sırada yıldırım düştü. Ağır yaralanan genç kız Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından genç kız Yozgat Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Melek Kaya’nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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