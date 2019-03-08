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Tarlada çalışan Arabanlı kadınlara çiçekli ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Araban İlçesi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde ilçeye bağlı Karacaören kırsal mahallesindeki kendilerine ait sarımsak tarlasında çalışan kadınları ziyaret edip karanfil vererek günlerini kutladı.

08 Mart 2019 Cuma 14:55
Tarlada çalışan Arabanlı kadınlara çiçekli ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Araban İlçesi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde ilçeye bağlı Karacaören kırsal mahallesindeki kendilerine ait sarımsak tarlasında çalışan kadınları ziyaret edip karanfil vererek günlerini kutladı.


Araban ilçesindeki ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlayan Araban Sosyal Hizmet Merkezi İlçe Müdürlüğü ekibi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle ilçeye bağlı Karacaören kırsal mahallesinde kendilerine ait sarımsak tarlasında çalışan emekçi kadını tarlada ziyaret etti. Kadınlarla bir süre sohbet eden Araban Sosyal Hizmet Merkezi İlçe Müdürü Murat Tilki ve ekipler, kadınlara karanfil ve çeşitli hediyeler vererek günlerini kutladı.


Araban Sosyal Hizmet Merkezi İlçe Müdürü Murat Tilki gazetecilere yaptığı açıklamada,’’Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü olarak ilçe merkezi ve kırsalındaki ihtiyaç sahibi aileler ve tüm kadınlarımızın her zaman destekçisiyiz. Müdürlük olarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Arabanlı kadınlarımızı unutmadık ve istedik ki bu anlamlı günde tarlada çalışan kadınları tarlada ziyaret edip onların anlamlı gününü tarlada kutlayalım. Bu nedenle ilçeye bağlı Karacaören mahallemizde kendi sarımsak tarlalarında çalışan kadınlarımızı ziyaret edip onlara kolay gelsin temennisinde bulunarak karanfil takdim edip 8 Mart Dünya Kadınlar Günlerini kutladık. Çalışan kadınlarla sohbet edip ihtiyaçlarının olup olmadığını sorup taleplerini aldım’’ dedi.


Karacaören kırsal mahallesi muhtarı Hasan Doğan ise “Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki ye bu özel günde duyarlı davranıp mahallemize gelerek kendi sarımsak tarlalarında çalışan mahallemizin kadınlarına karanfil verip 8 Mart Dünya Kadınlar günlerini kutladıkları için şahsım ve mahallemizin kadınları adına Araban Sosyal Hizmet Merkezi İlçe Müdürümüz Murat Tilki’ye ekibine ve İlçe Jandarma Komutanlığı personellerine teşekkür ederim” diye konuştu.


Sarımsak tarlalarında çalışan kadınlar da, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kendilerini düşünüp kendilerine ait sarımsak tarlasına çalıştıkları tarlada kendilerini ziyaret ederek karanfil verip günümüzü kutladığı için Araban Sosyal Hizmeti Merkezi İlçe Müdürü Murat Tilki, personeli ve Araban İlçe Jandarma Komutanlığı personellerine teşekkür ederim. Bu özel günümüzde bizlere duygulu anlar yaşattılar. Allah kendilerinden razı olsun şeklinde konuşarak teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:55
  1. doğa

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