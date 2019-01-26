Tarlada balık üretilen havuzları sel bastı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde tarla balıkçılığı yapılan havuzlar şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kaldı.

Milas ilçesi Savran Mahallesi'nde dün geceden bu yana devam eden şiddetli yağış, bölgedeki tarım arazilerine kurulan balık üretim çiftliklerinde hasara neden oldu.

Su baskınları nedeniyle balık üretim havuzlarındaki su yükselince, drenaj kanallarına doğru akış meydana geldi.

Üretici Cafer Yukarıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç üretim çiftliğinde bulunan 10 havuzda 120 bin balığın selle birlikte drenaj kanalına kaçtığını söyledi.

Balık havuzlarının boşaldığını belirten Yukarıca, "Balık ürettiğimiz havuzlarımızı sel vurdu. Yükselen su, Güllük Körfezi’ne akan drenaj kanallarına boşaldı. Toplam değeri 1 milyon 300 bin lira olan balıklarımız gitti." dedi.



