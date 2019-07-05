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Tarla yangınında çiftçilerin 2 yıllık emeği kül oldu

Kayseri’nin İncesu ilçesinde buğday ekili tarlalarda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve köylüler tarafından saatler süren çalışma sonrası kontrol altına alındı.

05 Temmuz 2019 Cuma 20:30
Tarla yangınında çiftçilerin 2 yıllık emeği kül oldu

Kayseri’nin İncesu ilçesinde buğday ekili tarlalarda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve köylüler tarafından saatler süren çalışma sonrası kontrol altına alındı. Çıkan yangında ekili alanlar kül oldu.


Edinilen bilgiye göre, Süksün Mahallesi’nde bulunan buğday ekili tarlalarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören köylüler durumu itfaiyeye bildirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürme çalışmasına başlarken, köylüler de traktörlerle yangına müdahale etti. Çıkan yangın saatler süren çalışma sonucu kontrol altına alınırken, buğday ekili alanlarda büyük hasar meydana geldi.


Yangını söndürme çalışmasına katılan bir vatandaş, “2 buçuk 3 saat önce haber alındı, köy halkı haberdar edildi. Sağ olsun köy halkımız işbirliği içerisinde yangını söndürmeye çalıştı. Traktörleriyle, iş makineleriyle ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Şuanda hemen hemen kontrol altına alınmaya başlandı. Köy halkı olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Kaybımız büyük, ekili alanlardı buralar, buğday tarlalarıydı. Tam hasat zamanı, köy halkının emeği zayi oldu. Yetkililerin vatandaşımızın zayiatını biraz olsun gidermeye çalışması lazım. Maddi ve manevi olarak halkımızın yanında olması lazım. Çünkü hasar gören yer az bir alan değil. Devletimizi ve yetkililerimizi halkımızın yanında görmek isteriz tabi ki” dedi.



“Gitti emeğimiz”


Bir diğer köylü ise özellikle karayolunda seyir halindeki vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyerek, “Süksün Mahallesi’ne mazot almaya giderken saat 16.30 civarında duman gördüm, köye giderek traktörü getirdim. Arazinin en az bin 500 dekarı yanmış vaziyetteydi. Köylerden gelen çiftçilerimiz elinden geldiğince söndürmeye çalıştı ama en az 2 bin dekarın üzerinde çiftçinin mağduriyeti var. Neyden çıktığı bilinmiyor. Karayollarında seyir eden bütün vatandaşlara sesleniyorum, emeğimizi yakmayın. Sigaranızı küllüğünüzde söndürün. Yangınların en büyük sebebi karayollarındaki insanların camdan sigarayı atması. Biz 2 yılda bir mahsul üretiriz. Ekmeğimizi niye çalıyorsunuz bizden? Gitti emeğimiz” şeklinde konuştu.


Bölgeye Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan da gelerek bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 20:30
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