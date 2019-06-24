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Tarla yangını ilçeyi seferber etti

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bir tarlada elektrik direğinden düşen kıvılcım sebebiyle çıkan yangında yaklaşık 30 Dönüm buğday tarlası kül olurken ilçe seferber oldu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 17:45
Tarla yangını ilçeyi seferber etti

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bir tarlada elektrik direğinden düşen kıvılcım sebebiyle çıkan yangında yaklaşık 30 Dönüm buğday tarlası kül olurken ilçe seferber oldu.


Saray’ın Çukuryurt Mahallesinde çiftçilerin çalıştığı esnada iddiaya göre, tarla kenarında bulunan elektrik direğinden bir anda buğday tarlasının içinekıvılcımlar düştü. Düşen kıvılcımlar sonrası alev topuna dönen buğday tarlasına olay yerinde bulunan çiftçiler traktörler ve iş makinalarıyla müdahale ettiler. Yangının büyümesi üzerine iddiaya göre,bir çiftçi "köy yanıyor çabuk gelin" diyerek durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.Yangının büyük olduğu iddiası üzerine durum çevre itfaiyelere ve Tekirdağ Büyükşehir İtfaiyesine bildirilerek yardım istendi.Olay yerineİtfaiye ve jandarma, polis ekibi sevk edildi.


Olay yerine kısa sürede ulaşan Tekirdağ Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangının büyük olduğu iddiası üzerine Saray Kaymakamı Adnan Tezcan, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Günhan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emrah Kaya ve İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu’da olay yerine gitti. Soğutma çalışmaları devam ederken Saray Kaymakamı Adnan Tezcan, olay yerinde incelemelerde bulundu ve yangının çıkış sebebi ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.


Elektrik direğinden çıktığı iddia edilen yangında yaklaşık 30 Dönüm tarım arazisi küle döndü.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 17:45
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