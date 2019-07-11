Tarla sürerken kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti Hatay’ın Altınözü ilçesinde tarla sürerken kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti.

Hatay’ın Altınözü ilçesinde tarla sürerken kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Alakent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Balcıoğlu (55) tarla sürerken kalp krizi geçirdi. Traktörden devrilerek düştüğü tahmin edilen Balcıoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Balcıoğlu’nu yerde gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaparken, sağlık ekipleri Balcıoğlu’nun cansız bedenini Altınözü Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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