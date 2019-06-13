0553 313 94 23

Tarla meselesinden tartıştığı oğlunu öldürdü

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, tarla meselesi yüzünden bir kişi, 17 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

13 Haziran 2019 Perşembe 14:32
Tarla meselesinden tartıştığı oğlunu öldürdü

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, tarla meselesi yüzünden bir kişi, 17 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü.


Başkentte Gölbaşı ilçesinin Bahçelievler Mahallesi 299’uncu sokakta meydana gelen olayda, Emirhan Hayri B. isimli 17 yaşındaki genç, dedesinden kalan amcasının ekip biçtiği tarla konusunda babasıyla tartışmaya başladı. Tartışma, baba oğul arasında yumruklaşmaya döndü. Yaşanan arbede sırasında baba Aytekin B., oğlunu göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, oğul B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Baba, polis tarafından gözaltında alındı. Aytekin B. adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emirhan Hayri B.’nin cansız bedeni ise Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    M3 para arzı arttı
    1. M3 para arzı arttı
    2. Isparta’daki fuarda birlik ve..
    3. Türk futbolunun acı günü
    4. Ordu’da yılların hayali gerçek oluyor
    5. Tarihçi yazar Ortaylı: “Fatih haklı..
    6. Toplu taşımada öncelik vatandaş..
    7. Elazığ’da, “Geleceğim Mesleğim”..
    8. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını
    9. Hak İş Ağrı İl Başkanı Varol: "İşçi..
    10. İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan..
    11. Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili..
    12. Ayranları müdürler taşıdı
    13. ERÜ’ye Dünyanın her yerinden hasta..
    14. Ekvador, ahlaksızlığa battı
    15. 'Yaz Oyunları' başladı
    16. Vestel'in yapay zekalı ürünleri..
    17. Kıbrıs adasında ilk bir ilk
    18. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:
    19. Diyarbakır’da kuduz alarmı
    20. Ihlamur toplarken ağaçtan düşen genci..
    21. Avrasya Üniversitesi öğretim ve..
    22. Bingöl’de öğrenme şenlikleri renkli..
    23. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:
    24. Van pastası tescilleniyor
    25. PKK bütün unsurlarıyla İmamoğlu’nun..
    26. Parıon antik kenti yakınlarında..
    27. Doğa harikası üzerine asansör
    28. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi..
    29. "1 milyon 273 bin konutun dönüşümünü..
    30. Bakan Akar Shanahan ile görüştü!
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu