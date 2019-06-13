Tarla meselesinden tartıştığı oğlunu öldürdü Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, tarla meselesi yüzünden bir kişi, 17 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, tarla meselesi yüzünden bir kişi, 17 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

Başkentte Gölbaşı ilçesinin Bahçelievler Mahallesi 299’uncu sokakta meydana gelen olayda, Emirhan Hayri B. isimli 17 yaşındaki genç, dedesinden kalan amcasının ekip biçtiği tarla konusunda babasıyla tartışmaya başladı. Tartışma, baba oğul arasında yumruklaşmaya döndü. Yaşanan arbede sırasında baba Aytekin B., oğlunu göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, oğul B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Baba, polis tarafından gözaltında alındı. Aytekin B. adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emirhan Hayri B.’nin cansız bedeni ise Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi.

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