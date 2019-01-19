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Tarkan'dan Ara Güler'e büyük vefasızlık!

Tarkan'ın 17 Ekim 2018 tarihinde hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in çektiği kareleri beğenmeyip çöpe attığı ortaya çıktı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 17:17
Tarkan'dan Ara Güler'e büyük vefasızlık!

Tarkan'ın sanat müziği projesi 'Ahde Vefa' ile ilgili bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.

Çok iyi yakın dost olan Tarkan ve büyük usta Ara Güler arasında yaşanan bir olay ilk defa ortaya çıktı. Ahde Vefa albümünün fotoğraflarını çekmesi için yakın dostu Ara Güler ile anlaşan Tarkan, ustanın çektiği kareleri beğenmeyip çöpe atınca Güler’i kırdı.

Sabah'ın haberine göre Tarkan; Picasso, Salvador Dali, Churchill, Alfred Hitchcock, Gandhi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı fotoğraflayan Ara Usta'nın fotoğraflarını beğenmeyip üstlerini çizdikten sonra albüm karelerini Altan Dönmez isminde bir fotoğrafçıya çektiriyor.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 17:17
  1. Picasso
  2. Salvador Dali
  3. Churchill
  4. Alfred Hitchcock
  5. Gandhi
  6. Recep Tayyip Erdoğan
  7. Tarkan
  8. Ara Güler
  9. Altan Dönmez

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  • hercaihercai1 sa önce
    Yavs.k yahudi!
  • mr tomografcisi sait ustamr tomografcisi sait usta1 sa önce
    abartacak bisey yok, begenmek zorunda degilki her kimse bir kisinin resimlerini, bagzen sirf bir ünlü yapti, millet daha baska bir gözle bakiyor bir esere.....kral ciplak olayinin misali. hani bir ünlü yaptiya, ozaman o resim sanki gercekten cok fazla özenilerek yapilmis gibi...

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