Tarkan'dan Ara Güler'e büyük vefasızlık!

Tarkan'ın sanat müziği projesi 'Ahde Vefa' ile ilgili bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.

Çok iyi yakın dost olan Tarkan ve büyük usta Ara Güler arasında yaşanan bir olay ilk defa ortaya çıktı. Ahde Vefa albümünün fotoğraflarını çekmesi için yakın dostu Ara Güler ile anlaşan Tarkan, ustanın çektiği kareleri beğenmeyip çöpe atınca Güler’i kırdı.

Sabah'ın haberine göre Tarkan; Picasso, Salvador Dali, Churchill, Alfred Hitchcock, Gandhi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı fotoğraflayan Ara Usta'nın fotoğraflarını beğenmeyip üstlerini çizdikten sonra albüm karelerini Altan Dönmez isminde bir fotoğrafçıya çektiriyor.