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Tarkan Yavaş kimdir? Adnan Oktar operasyonunda Tarkan Yavaş kaçtı mı?

Türkiye bu sabah Adnan Oktar suç örgütüne yapılan operasyonla uyandı. Emniyet 5 ilde eş zamanlı olarak Adnan Oktar ve mensuplarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 235 kişi gözaltına alındı. Adnan Oktar'ın sağ kolu olarak bilinen Bilim Araştırma Vakfı'nın eski Başkanı olan Tarkan Yavaş ise kaçtığı ortaya çıktı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:39
Tarkan Yavaş kimdir? Adnan Oktar operasyonunda Tarkan Yavaş kaçtı mı?

Türkiye bu sabah Adnan Oktar suç örgütüne yapılan operasyonla uyandı. Emniyet 5 ilde eş zamanlı olarak Adnan Oktar ve mensuplarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 235 kişi gözaltına alındı. Adnan Oktar'ın sağ kolu olarak bilinen Bilim Araştırma Vakfı'nın eski Başkanı olan Tarkan Yavaş ise kaçtığı ortaya çıktı. Bilim Araştırma Vakfı'nın eski Başkanı olan Tarkan Yavaş, küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan aranıyor. 

TARKAN YAVAŞ KİMDİR?

30 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer almaktadır. Hem Osmanlı hem Cumhuriyet döneminde eğitim tarihimizde önemli bir yere sahip olan Galatasaray Lisesi’nden başarılı bir öğrenci olarak mezun olmuştur. Ardından İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirmiş ve aynı üniversitede Siyasi Tarih bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra doktorasını yapmak üzere İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümüne devam etmiştir. Kültürel faaliyetleri üniversite yıllarından itibaren her geçen gün artarak bugünlere kadar devam etmiştir.

MİLLİ DEĞERLERİ KORUMA VAKFIN'NIN BAŞKANIYDI

Adnan Oktar’ın Fahri Başkanı olduğu ve Yaratılış gerçeği, evrim teorisinin geçersizliği, Kuran mucizeleri başta olmak üzere bilimsel ve imani konularda yurt içi ve yurt dışında binlerce konferans düzenleyen Teknik ve Bilim Araştıma Vakfı’nın ve milli değerlerimizin milli birlik ve beraberlik konusunda halkımızı bilinçlendirme ve milli değerlerin korunması yönünde toplumsal duyarlılığı arttırma amaçlarını taşıyan Milli Değerleri Koruma Vakfı’nın uzun yıllardır başkanlığını yapmaktadır. Bu vesile ile Türk dış politikası, Atatürkçülük, Türk İslam Birliği gibi konularda pek çok konferansta konuşmacı ve yönetici olarak yer almıştır.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:39
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