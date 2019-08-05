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Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi projesi

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi projesi kapsamında Eskişehir İl Teknik Komite Toplantısı düzenlendi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:47
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi projesi

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi projesi kapsamında Eskişehir İl Teknik Komite Toplantısı düzenlendi.


İl Müdürü Dr. Emine Sever toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’ de Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi” projesinin saha çalışmalarını yapmak üzere Şanlıurfa ile birlikte Eskişehir’in seçilmiş olmasının onur verici olduğunu belirtti. Sever, "İlk Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün Eskişehir’de kurulması ile Türk tarımının gelişmesine öncülük eden bir şehir olmamızın yanı sıra İlk Şeker fabrikalarından birisinin de ilimizde kurulması tarımsal sanayinin gelişmesine liderlik yapan bir il olmamızı sağlamıştır. Yine ülkemizin sadece kadın üyelerden oluşan İlk Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin Mihalgazi ilçemizde kurulması ile de İlimizde tarımda kadın odaklı örgütlenmenin önü açılmıştır. Bu vesileyle ülkemizin yayım hizmetlerinde yeni bir Tarımsal Yayım Stratejisinin oluşturulmasında görev alan başta Proje Yürütme Kurulu olmak üzere katılım gösteren herkese teşekkür eder, projenin başarılı olması dileklerimle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.


Toplantı Paydaş Danışma Grup Temsilcilerinin konularıyla ilgili sunumlarını sırayla gerçekleştirmeleriyle devam etti. Yapılan değerlendirmeler sonucu İl Teknik Komitesi’nin paydaş danışma gruplarının yeniden bir araya gelerek, içeriğinde mevcut durum, hedef ve stratejiler de ortaya konularak tarımsal yayımla ilgili bir sonraki yıl yapılacak iş ve işlemlerle, kurumların görev ve sorumluluklarının belirlendiği iş planının da yer alacağı şekilde raporların revize edilmesine ve hazırlanacak raporların bir sonraki İl Teknik Komite Toplantısında değerlendirilmesine oy birliği ile karar vermesi ile toplantı sona erdi.


Toplantıya Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı İsa Sertkaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, FAO Türkiye Temsilciliği Program Sorumlusu Sheikh Ahaduzzaman ve Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, Paydaşlardan oluşan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komitesi üyeleri, Bakanlık ve İl Müdürlüğü konu sorumluları katıldı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:47
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