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Tarımsal Kalkınma Vakfından çölleşme uyarısı

TAK-VA Genel Başkanı Mehmet Taşan:- "Ülkemiz topraklarının yüzde 80'i çölleşme açısından orta ve yüksek risk grubu altındadır"- "Çölleşme tehlikesiyle yüzleşmenin ve bu tehlike ile baş edebilmenin tek yolu, ülkelerin karşılıklı iş birliği içerisinde etkin eylemler gerçekleştirmesi ve birlikte hareket edebilme yeteneğini kullanabilmesidir"

17 Haziran 2019 Pazartesi 00:44
Tarımsal Kalkınma Vakfından çölleşme uyarısı

ANKARA (AA) - Tarımsal Kalkınma Vakfı (TAK-VA) Genel Başkanı Mehmet Taşan, Türkiye topraklarının yüzde 80'inin çölleşme açısından orta ve yüksek risk grubunda olduğunu belirtti.

Taşan, "Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü"ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Çölleşmenin dünyanın her yerinde kurak bölgeleri etkileyerek ekonomilerin gelişmesini engellediğini ve geniş alanlarda nüfusun yoksullaşmasına neden olduğunu belirten Taşan, böylece doğal çevrenin ve içerisinde yaşayan tüm canlıların olumsuz etkilendiğine işaret etti.

Taşan, Türkiye'nin sahip olduğu iklim özellikleri ve topoğrafik yapısı nedeniyle toprakları erozyona karşı hassas ve yanlış insan faaliyetleri sebebiyle çölleşme tehdidi altında bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemiz topraklarının yüzde 80'i çölleşme açısından orta ve yüksek risk grubu altındadır. Yerküredeki yaklaşık 1 milyar insanın yaşamını doğrudan tehdit eden çölleşme tehlikesiyle yüzleşmenin ve bu tehlike ile baş edebilmenin tek yolu, ülkelerin karşılıklı iş birliği içerisinde etkin eylemler gerçekleştirmesi ve birlikte hareket edebilme yeteneğini kullanabilmesidir."

Çölleşmenin etkilerini azaltmak ve önüne geçebilmek için, bitki örtüsünün korunması, geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması gerektiğine dikkati çeken Taşan, Türkiye'de de son yıllarda ağaçlandırma çalışmalarının ivme kazandığını kaydetti.

Taşan, sadece kamunun yapacağı çalışmalarla çölleşme tehdidinin bertaraf edilemeyeceğini belirterek, "Bugün, doğru sulama teknikleri, arazinin tekniğine uygun olarak işlenmesi, çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi gibi konularda kamu ile birlikte sivil toplum kuruluşları ve toplumun ilgili bütün kesimlerine düşen çok önemli sorumluluklar vardır." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 00:44
  1. Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü
  2. TAK-VA Genel Başkanı Mehmet Taşan
  3. Tarımsal Kalkınma Vakfı

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