Tarımsal destekleme ödemeleri 2019 ne zaman? Tarımsal destekler ne kadar?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere 2019 için ödenecek tarımsal destekler belli oldu. Hükümetin tarım ve hayvancılığı desteklemek için çiftçilere ödediği tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin 2019 miktarlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika olarak açıkladı. Peki Tarımsal desteklemeler ne zaman ödenecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Erdoğan, 2019 tarımsal destek ödemelerine ilişkin şunları söyledi: Ocak’ta ödenecek tarımsal destekleri açıklayacağım. Fark ödemesi buğday, mısırı, çeltikte 550 milyon TL, buzağı desteği ödemeleri 525 milyon TL. Çiğ süt desteği ödemeleri 340 milyon TL. Yem bitkileri desteği 268 milyon 600 bin TL. Sertifikalı tohum kullanım desteği 100 milyon TL. Toplamda 2 milyar 35 milyon 300 bin TL” açıklamasında bulundu.