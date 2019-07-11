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’Tarımın Geleceği Emin Ellerde’ projesi sona erdi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Hamitİzol, tarımın bitmesi halinde insanlığın sonunun da geleceğini belirterek, tarımınmutlaka korunması, gençler tarafından daha iyi anlaşılıp benimsenmesi gerektiğinisöyledi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:09
’Tarımın Geleceği Emin Ellerde’ projesi sona erdi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Hamitİzol, tarımın bitmesi halinde insanlığın sonunun da geleceğini belirterek, tarımınmutlaka korunması, gençler tarafından daha iyi anlaşılıp benimsenmesi gerektiğinisöyledi.


Gençlerin son dönemlerde artan bilgisayar, tablet ve telefon bağımlılığının önünegeçmek, gelecekte tüm dünya için önemi daha da çok artacak tarımla tanıştırmakadına düzenlenen ‘Tarımın Geleceği Emin Ellerde’ isimli yaz tarım kampı sona erdi.Proje kapsamında 10-14 yaş arası çocuklar sebzecilikten meyveciliğe, arıcılıktansüs bitkisi yetiştirmeye kadar birçok alanda bilgi sahibi oldu.


Projenin 2019 yılı yaz programı kapanış töreninde konuşan MTSO Başkanı AyhanKızıltan, öğrencilere, "Çok çalışın ve her zaman kendinize güvenin" tavsiyesindebulundu. Her zaman sağlam karakterli ve kendisine güvenen Türk gençleri görmekistediklerini vurgulayan Kızıltan,“Kamp süresinde sizlerle olamadım ama sizlerle çokiyi ilgilendiklerini biliyorum. Davut Müdürüm, sizlerden çok şey öğrendiğini söyledi.Sevgiyi öğrendiğini anlattı. İşin içine sevgi kattığınız zaman çok daha güzel olur.Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah ektiğiniz tohumlar, fideler yeşerir ve boy atar,orada sizlerin sevgisini yansıtır" dedi.


“Tarımın bitişi insanlığın sonu olur”


MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ise Türkiye’nin bir tarım ülkesi olduğunuhatırlatarak, “Maalesef sonrasında sanayileşmeye yönelince tarım yok edildi. Oysasanayileşirken tarımın da korunması gerekiyordu. Herkes şehirlere taşındı, köylerboşaldı. Hayvan ihraç ederken ithal etmeye başladık. Samana kadar yurt dışındangetirir olduk. Bu nedenle gençlerimizin yeniden tarımı sevmesi ülkemiz adına büyükönem taşıyor” ifadelerini kullandı. Tarımın bitmesi halinde insanlığın sonunun dageleceğini vurgulayan İzol, tarımın mutlaka korunması, gençler tarafından daha iyianlaşılıp benimsenmesi gerektiğini söyledi.


Alata Bahçe Kültürleri ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Davut Keleş de önümüzdeki günlerde bu projeyi geliştirerek sürdürmek istediklerini belirtti.


Konuşmalar sonunda kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye girenöğrencilere ödülleri verildi. Yapılan değerlendirmeler sonunda resim yarışmasında


Adin Koylan birinci, Nehir Güleç ikinci ve Hatice Ceylan Lüleci ise üçüncü oldu.Kompozisyon yarışmasında ise Özgü Dönmezler birinci olurken Melis Toker ikinci,Nisa Öztop ise üçüncü oldu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:09
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