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Tarımda "biyoteknik mücadele desteği" yükseldi

Tarımda kimyasal ilaç kullanılmasının azaltılması ve kalıntının önlenmesi amacıyla dekar başına ödenen "biyoteknikmücadele desteği" 80 liraya çıktı.

11 Ekim 2018 Perşembe 10:08
Tarımda "biyoteknik mücadele desteği" yükseldi

Tarımda kimyasal ilaç kullanılmasının azaltılması ve kalıntının önlenmesi amacıyla açık alanda dekar başına ödenen "biyoteknikmücadele desteği" 80 lira oldu. 

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılmasıyla kimyasal ilaç kullanılmasının azaltılması ve kalıntının önlenmesi amacıyla açık alan için ödenen "biyoteknik mücadele desteği" dekar başına 50 liradan 80 liraya çıkarıldı.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 10:08
  1. Tarım

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