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"Tarıma dayalı sanayide üzerimize düşeni yaparız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "İşlenmiş gıda ürünleri konusunda alacağımız mesafe var. İzmir bunun için önemli bir yer"- Bakan Pakdemirli, İzmir programı kapsamında ziyaret ettiği sanatçı İbrahim Tatlıses ile seçim konusunda sohbet etti

01 Mart 2019 Cuma 18:32
"Tarıma dayalı sanayide üzerimize düşeni yaparız"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, işlenmiş gıda ürünleri sektöründeki gelişim konusunda İzmir'in önemli bir yer olduğunu belirterek, "Tarıma dayalı sanayide üzerimize düşeni yaparız." dedi.

Pakdemirli, İzmir Ticaret Odasının (İZTO) Karabağlar Yeşillik Caddesi'ndeki hizmet ofisinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ticaret yapanların oda hizmetlerine artık daha çabuk ulaşacağını, ihracat yaptığı 1990'lı yıllarda kendisinin de İZTO hizmetlerinden ve bölgenin bereketinden faydalandığını kaydetti.

- Amaç vatandaşa hızlı hizmet götürmek

Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise 7. olduğunu hatırlatan Pakdemirli, ekonomiden tarıma ülkede büyük gelişimin yaşandığını aktardı.

Pakdemirli, amaçlarının vatandaşa daha hızlı hizmet götürmek olduğunu vurgulayarak, "İşlenmiş gıda ürünleri konusunda alacağımız mesafe var. İzmir bunun için önemli bir yer. Tarıma dayalı sanayide üzerimize düşeni yaparız." diye konuştu.

Bakanlık görevine başladığında organize sera bölgesiyle ilgili çalışmaları tamamladığını kaydeden Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Memlekete, İzmir'e nasıl aşkla hizmet ederiz bunu konuşmamız lazım. Bakanlık görevinden sonra yine İzmir'e döneceğim. Evlatlarım burada iş sahibi olacak mı o endişeleri taşıyorum. İzmir'i sadece emeklilerin yaşadığı, emekli cenneti değil hepimizin yaşadığı bir yer haline getirmemiz gerekiyor."

Pakdemirli, orman ürünlerini değerlendirme konusunda Karabağlar ilçesinin de önemli bir bölge olduğuna dikkati çekerek, Avrupa'da binalarda bile kullanılan ve yangınlara bile daha dayanıklı olan ahşabın daha iyi değerlendirilebileceğini dile getirdi.

İZTO Başkanı Mahmut Özgener de göreve gelmeden ilçelerde kolay hizmet için ofis sözü verdiklerini hatırlatarak, "Odamız tarafından düzenlenen tüm belgeler Karabağlar Hizmet Ofisi'nden de alınabilecek. Kentin diğer bölgelerinde de hizmet ofisi açma çalışmasını sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

- İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti

Bakan Pakdemirli, Karabağlar ilçesine bağlı bazı mahalleleri ziyaretinin ardından Üçyol çevresindeki esnafı ziyaret etti.

Pakdemirli, esnaf buluşmasına, bölgede kebapçı salonu bulunan sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaretiyle başladı.

Ünlü sanatçıya sağlık durumunu, işlerinin nasıl gittiğini soran Pakdemirli, yerel seçimlerde destek istedi.

Kendisinin de artık İzmirli olduğunu, yatırımını İzmir'e yaptığını ifade eden Tatlıses, "AK Parti olarak İzmir'i almamız şart." dedi.

Pakdemirli, daha sonra sokaktaki tezgahında midye satan vatandaşla sohbet etti, çevredekilere midye dağıttı.

Dükkanlarındaki esnafla el sıkışan Pakdemirli, bir satıcının tezgahındaki badem ezmelerini satın alarak sokaktan geçenlere ikram etti.

Pakdemir'e ziyareti sırasında AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ve AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan da eşlik etti.



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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 18:32
  1. Bekir Pakdemirli
  2. İZTO Karabağlar Hizmet Ofisi
  3. Tarım ve orman Bakanı

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