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Tarım ve orman sektörü masaya yatırıldı

Ekim ayında gerçekleştirilecek olan 3.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:37
Tarım ve orman sektörü masaya yatırıldı

Ekim ayında gerçekleştirilecek olan 3. Tarım ve Orman Şurası öncesinde Adıyaman’daTarım ve Orman Sektörü Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Tarım ve Orman İl Müdürlüğü öncülüğünde Adıyaman Ziraat Odası ev sahipliğinde çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri değerlendirme toplantısına katıldı. Moderatörlüğünü Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr.Nevzat Birişik’in yaptığı toplantıda 21 ana başlıkta sektörün durumuyla ilgili konular konuşuldu.


Toplantının açılışında konuşan Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan toplantı ile ilgili bilgi vererek, “İlimizin ve ülkemizin mevcut durumu ve gelecekte kısa, orta ve uzun vadede neler yapabilirizi konuşmak için bir araya geldik. Adıyaman’da alınacak kararları moderatörlüğümüz başkanlığında şurada sunulacak. Bu kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz” dedi.


Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr.Nevzat Birişik, tarım, orman ve gıdanın aslında bir sektör olduğunu ve Osmanlı’dan beri devletin tasarrufta bulunduğu bir alan olduğunu söyledi.


Birişik, “Bu istişare süreçleri karşılıksız değildir. Burada Adıyaman’ın meseleleri önemli ama bizim burada asıl yapacağımız şey Türkiye genelinde karşılık bulabilecek, uygulanabilecek fayda üretebilecek çözüm önerileri üretmektir. Belki burada ortaya atacağımız bir çözüm önerisi Türkiye’nin genelinde ki bir soruna çözüm olur” dedi.


Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ise toplantıda yaptığı konuşmada, “Çok önemli bir toplantıdayız. Bu şuranın ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Yıllarca ziraat odası başkanlığı yaptım. Üreticilerin sorunlarını biliyorum. Tarım ile uğraşan insanlarımız zorluklar içerisinde mücadele ediyor. Burada önereceğimiz kararlar üretime dönük projeler ön planda tutulmalıdır. Adıyaman için sulama projeleri ve barajların öncelenmesi gerekmektedir.Sizlerin önerileri doğrultusunda bizde elimizden geldiğince bu önerileri hayata geçirmek için elimizden geleni yaparız” ifadelerini kullandı.


Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan ise, Adıyaman için sulama ve tütün konusunun önemli olduğunu ifade ederek, “Bu toplantı önemli toplantı ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Adıyaman özelinde iki önemli sorunumuz var. Birincisi sulamadır. Sulama konusu da ki barajların yapımının biran önce tamamlanması gerekiyor. İkinci konu ise kıyılmış sarmalık tütün ile ilgili konudur. Burada da vergi konusunun oranı ile ilgili sorun giderilir ise Adıyaman çiftçimiz rahat bir nefes alacaktır” ifadelerine yer verdi.


Açılış konuşmalarının ardından toplantıya katılan katılımcılar 21 madde üzerinde görüş ve önerilerine sundu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:37
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