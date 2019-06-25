0553 313 94 23

Tarım ve Orman Bakanlığından ’karaçam ağaçları’ açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurtkemeri bölgesindeki karaçam ağaçlarının yenilenme amacıyla kaldırıldığını ve yerlerine yeni fidanların ekileceğini açıkladı.

25 Haziran 2019 Salı 23:41
Tarım ve Orman Bakanlığından ’karaçam ağaçları’ açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurtkemeri bölgesindeki karaçam ağaçlarının yenilenme amacıyla kaldırıldığını ve yerlerine yeni fidanların ekileceğini açıkladı.


Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlar üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına karaçam ormanlarında bulunan karaçam ağaçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, karaçam ağaçlarının yenilenme ihtiyacının tespit edildiği belirtilerek, “Bahçeköy Orman işletme Müdürlüğüne bağlı Kurtkemeri Orman İşletme Şefliği 119 Nolu Bölmesinde geçmiş yıllarda oluşturulmuş olan karaçam ormanlarının ‘büyümelerinin durmuş olması, çeşitli zararlıların etkilerine maruz kalmaları ve yetişme ortamına yeterli uyumu sağlayamamaları’ gibi nedenlerle yeni fidanlarla ormanın yenilenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle mevcut karaçam ağaçlarının sahadan kaldırılarak, yeni fidan dikimi ve ağaçlandırma yapmak amacıyla arazinin hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır. 2019 Kasım-Aralık aylarında 8 bin 300 adet fidan alana dikilecektir. Söz konusu çalışma idaremizin gözetim ve denetimi altında, ormancılık teknik icaplarına göre yürütülmektedir” ifadeleri kullanıldı.


Söz konusu bölgenin başka amaçla kullanılmasının mümkün olmadığının belirtildiği açıklamada, “Bu sahaların başka bir amaçla kullanılması asla söz konusu olmayıp, ormanın devamlılığını sağlamak maksadıyla yapılan bir ormancılık faaliyetinden ibarettir” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 23:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD, doları devalüasyona hazırlıyor
    1. ABD, doları devalüasyona hazırlıyor
    2. 112 Acil Çağrı Merkezi inşaatında sona..
    3. Tokat'ta silahlı kavga: 1 ölü
    4. Amerikalıların yüzde 45'i aşılara..
    5. Gürcistan'daki protestolar sürüyor
    6. İlçede atıyla sokakları turlayan adam..
    7. Esad rejiminin İdlib’e saldırıları..
    8. Polisin şüphelenip aradığı otomobilden..
    9. Türkiye 20-23 Yaş Altı Atletizm..
    10. Diyarbakır’da bir kişinin öldüğü..
    11. Hollanda ilk kez çeyrek finalde
    12. GÜNDEM ÖZETİ / 26 Haziran 2019
    13. Ürdün'de Manama çalıştayı karşıtı..
    14. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    15. BM'den "Suriye'de gerginliği azaltın..
    16. S-300'ün gizli parçalarını çalarken..
    17. Hayvan otlatma kavgasında vurulan genç..
    18. Baba oğul aynı gün defnedildi
    19. Mehmet Topal'a 1. lig'den talip!
    20. Uludağ yolunda korkutan yangın
    21. Muhalifleri destekleyenlerin umudu..
    22. Tarım ve Orman Bakanlığından ’karaçam..
    23. İki arkadaş arasındaki kavga kanlı..
    24. Çarpıcı iddia: Bolton savaş komplosu..
    25. ULEB Avrupa Kupası'na 3 Türk takımı..
    26. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: “2019..
    27. Rıza Kayaalp dünyaevine girdi
    28. "Abbas, Bahreyn çalıştayına karşı..
    29. Adıyaman’da kapkaç dehşeti
    30. Everton, Barcelona'dan Andre Gomes'i..
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili kulisleri sallayan gelişme! O isim Erdoğan ile görüşme yaptı
    Yeni partiyle ilgili kulisleri sallayan gelişme! O isim Erdoğan ile görüşme yaptı

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Terör destekçilerinde mutluluk hakim! Temelli'den seçim açıklaması
    Terör destekçilerinde mutluluk hakim! Temelli'den seçim açıklaması
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil