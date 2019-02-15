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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2019 10 bin 551 sözleşmeli personel alım başvuruları

Tarım ve Orman bakanlığı personel alımı ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı son dakika personel alım haberleri. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı yapacak. Tarım ve Orman Bakanlığı 10 bin 551 sözleşmeli personel ataması yapacak. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı haberleri.

15 Şubat 2019 Cuma 15:17
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2019 10 bin 551 sözleşmeli personel alım başvuruları

Tarım ve Orman bakanlığı personel alımı ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı son dakika personel alım haberleri. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı yapacak. Tarım ve Orman Bakanlığı 10 bin 551 sözleşmeli personel ataması yapacak. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı haberleri.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen  Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemi ile Meclis'te yazılı soru önergesi verdi. Başevirgen sorusunda "Tarım ve Orman bakanlığına personel alımı yapılacak mıdır? Alınması düşünülmekte ise hangi kadroya kaç kişi alınacaktır? " sorularını yöneltti.  Tarım ve Orman bakanlığı personel alımı son dakika. tarım ve orman bakanlığı 10 bin 551 sözleşmeli personel alım başvuruları. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sorulara yanıt verdi. Bakan Pakdemir de 6 Şubatta "Bakanlığın personel açığı olan branşlara Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucu ile ÖSYM tarafından yerleştirme işlemi yapılmaktadır.Bakanlığımızda sözleşmeli pozisyonda görev yapmak üzere 10 bin 551 kişi atama yapmak için Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığından talepte bulunulmuştur" diye cevap verdi.

 

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:17
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