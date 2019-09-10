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Tarım ve Orman Bakanlığı OGM orman mühendisi ve orman muhafaza memuru alım başvuru şartları

Tarım Bakanlığı personel alımı 2019 ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) orman mühendisi ve orman muhafaza memuru başvurusu nasıl yapılır? OGM alımı başvuru şartları neler? Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 bin 996 personel alımı yapacağını duyurmuştu. OGM bünyesinde alımı yapılacak olan orman mühendisi ve orman muhafaza memuru alımları başlıyor. Peki OGM orman mühendisi alımı ne zaman? Orman muhafaza memuru alımı 2019 şartları? Tarım ve Orman Bakanlığı başvurusu nasıl yapılır?

10 Eylül 2019 Salı 09:08
Tarım ve Orman Bakanlığı OGM orman mühendisi ve orman muhafaza memuru alım başvuru şartları

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) orman mühendisi ve orman muhafaza memuru başvurusu nasıl yapılır? OGM alımı başvuru şartları neler? Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 bin 996 personel alımı yapacağını duyurmuştu. OGM bünyesinde alımı yapılacak olan orman mühendisi ve orman muhafaza memuru alımları başlıyor. Peki OGM orman mühendisi alımı ne zaman? OGM orman muhafaza memuru alım başvuru şartları neler? Tarım ve Orman Bakanlığı başvurusu nasıl yapılır?

Tarım bakanlığı personel alımı 2019 ne zaman? sorusunun cevabı binlerce vatandaş tarafından merakla edilmekte. Resmi Gazete'de 29 Ağustos 2019 tarihi itibari ile yayımlanmış olan ilana göre Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne 4 bin 996 personel alımı yapılacağı ilan edilmişti. Söz konusu alım kadrolarında, Sözleşmeli personel statüsünde olan pozisyonlar, Orman Mühendisi ve Orman Muhafaza memuru kadroları yer aldı. 29 Ağustos'ta yayımlanan 1146 personel alımı için başvuru süreci bu hafta başlayacak. Bu kapsamda 12 Eylül 2019 tarihinde başlayacak olan personel alımı başvuruları en geç 23 Eylül 2019 tarihine kadar saat 23:59 a kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular //isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile yapılacak olup bunun dışında yapılacak şahsen veya posta yolu başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü alım başvuru şartları neler?

1 - 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

3 - Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

OGM alım başvuru özel şartlar

1 - 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

2 - Son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,

3 - Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;

- En az C sınıfı ehliyete sahip olmak,

4 - Avukat pozisyonuna başvuranlar için;

- Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

- Baro kayıt belgesine sahip olmak,

OGM başvuruları ne zaman?

Adaylar 12.09.2019-23.09.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 23.09.2019 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.

Her aday ilanda yer alan EK-2’de belirtilen pozisyonlar için sadece bir öğrenim programından başvuruda bulunabilecektir.

Adaylar Ek-2’de yer alan 10 ilden az olan pozisyonlar için il sayısı kadar, 10 ilden fazla olan pozisyonlar için en fazla10 adet tercihte bulunabilecektir. 

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 09:08
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