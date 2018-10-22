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Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Julia Ak Gemisi'ndeki hayvanlar hastalık taşımıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Brezilya'dan "Julia AK" isimli gemiyle İzmir Limanı'na getirilen besilik hayvanların, İskenderun Limanı'na yanaşmadan önce Sağlık Bakanlığı ve ilgili Bakanlık uzmanlarınca gerekli tetkiklerinin yapıldığını, salgın ve bulaşıcı hastalık taşımadıklarının tespit edildiğini açıkladı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 20:59
Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Julia Ak Gemisi'ndeki hayvanlar hastalık taşımıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Brezilya'dan "Julia AK" isimli gemiyle  İzmir Limanı'na getirilen besilik hayvanlara ait Veteriner Sağlık Sertifikası'nda  "hayvanlara ilişkin testlerin istenilen zaman periyodu içinde gerçekleşmediğinin"  tespit edildiği ve hayvanların Türkiye'ye girişine ilk olarak izin verilmediği  belirtildi.

Brezilya veteriner otoritesinin, zaman periyodunun hayvanların  yüklenmesindeki gecikme nedeniyle aşıldığını ilettiği kaydedilen açıklamada,  "Otorite, gemiye yükleninceye kadar geçen sürede izolasyon şartlarının muhafaza  edildiğini belirtmiştir. Ayrıca ülkemizin üyesi olduğu Dünya Hayvan Sağlığı  Örgütü de 'hayvan refahının' dikkate alınıp, hayvanların uygun izole alanlara  alınmasını talep etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Brezilya veteriner otoritesinin bilgilendirmesi ve Dünya  Hayvan Sağlığı Örgütü'nün tavsiyeleri de dikkate alınarak, Tarım ve Orman  Bakanlığınca "halk ve hayvan sağlığını" tehdit etmeyecek şekilde hayvanların  izolasyon altına alınması, test ve analizlerinin yapılması yönünde karar alındığı  kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Hayvan sahiplerinin İzmir ve civarında izolasyona uygun alan  bulamamaları nedeniyle talepleri üzerine Julia AK isimli gemi, İskenderun  Limanı'na yönlendirilmiştir. Söz konusunu gemi, İskenderun Limanı'na yanaşmadan  önce Sağlık Bakanlığı ve Bakanlığımız uzmanlarınca, 'halk ve hayvan sağlığı'  yönünden gerekli tetkikler yapılmış,  salgın ve bulaşıcı hastalık taşımadıkları,  klinik olarak sağlıklı oldukları tespit edilmiştir. Bakanlığımızın öncelikli  görevi 'halk ve hayvan sağlığını korumaya yönelik' her türlü tedbiri  almaktır."

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 20:59
  1. İzmir
  2. Tarım ve Orman Bakanlığı
  3. Brezilya
  4. Julia Ak Gemisi

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