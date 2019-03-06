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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’den GTB standına ziyaret

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Tarım-Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı ile Gıda-Gıda Teknolojileri Fuarlarında Gaziantep’in coğrafi işaret tescil belgeli ürünlerinin sergilendiği bir stant açtı.

06 Mart 2019 Çarşamba 15:38
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’den GTB standına ziyaret

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Tarım-Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı ile Gıda-Gıda Teknolojileri Fuarlarında Gaziantep’in coğrafi işaret tescil belgeli ürünlerinin sergilendiği bir stant açtı. GTB standını ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye Gaziantep’in tescilli ürünleri hakkında bilgiler verildi.

 

GTB’nin de destek veren kurumlar arasında yer aldığı, Tarım-Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM) ile Gıda-Gıda Teknolojileri ve Ambalaj Fuarı (GAPFOOD), Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katıldığı törenle açıldı. Açılış sonrası Bakan Pakdemirli, fuar alanında bulunan tarım ürünleri ve tarım teknolojilerinin sergilendiği stantları ziyaret etti.

 

GTB standına ziyaret

 

Eşsiz mutfak kültürünü UNESCO Gastronomi kenti unvanıyla taçlandıran Gaziantep’in geleneksel lezzetlerinin sergilendiği GTB standını Bakan Pakdemirli ile birlikte Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin birlikte ziyaret ettiler. Ziyarette, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep’in coğrafi işaret tescil belgeli ürünleri hakkında bilgiler verdiler.

 

Gaziantep adına Türk Patent ve Marka Kurumundan alınmış coğrafi işaret tescil belgeli 22 farklı ürün olduğuna değinen GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, bu tescilli ürünlerin 9’unun Gaziantep Ticaret Borsası tarafından şehre kazandırıldığını ifade etti. Tiryakioğlu, bu ürünlerin yanı sıra 13 farklı yeni ürün içinde gerekli tescil başvurularını tamamladıklarını söyledi.

 

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise, GTB’nin Türkiye’de bulunduğu şehir adına en fazla coğrafi işaret tescil belgesi alan borsaların başında geldiğini vurgulayarak, “Binlerce yıllık bir medeniyetin mirasçıları olarak, Gaziantep’in eşsiz lezzet hazinelerini, aslına uygun hazırlanış biçimleriyle gelecek nesillere taşımak istiyoruz” diye konuştu.

 

GTB standında ayrıca Bakan Pakdemirli ve fuarı ziyarete gelen vatandaşlara geleneksel yöntemlerle hazırlanmış Gaziantep çiğ köftesinden ikram edildi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:38
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