Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’den çat kapı ev ziyareti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilerin, çiftçilerin ve Sarıyerli Muhtarların katılımıyla gerçekleşen iftara programına katıldı.

Koçullu Köyü Merkez Camii avlusunda ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı, dualar edildi.

İftar sonrasında ise çocukların ilgi odağı Bakan amcaları Pakdemirli oldu. Bakan Pakdemirli bu ilgiyi karşılıksız bırakmadı. 3 erkek çocuğu olan ve yakın zamanda da 4 üncü erkek çocuğa kavuşan Tarım Bakanı Pakdemirli, kız çocuklarını ayrı algi göstererek, küçük yasemini kucağından indirmeyerek, onlarla sohbet etti. Çocuklara Bakan Pakdemirli tarafından, dondurma ısmarlandı, oyuncaklar alındı ve fotoğraflar çekildi. Mahelli sakinleriyle birlikte ise çaylar içildi, sohbetler edildi, sorunlar dinlendi, talepler alındı.

İstanbullura kadir gecesinde meşe fidanı dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kadir Gecesinde teravih namazını Beykoz Göksu Mahallesi “Mihrişah Valide Sultan Camiinde” kıldı.

Travih Namazının ardından vatandaşlara Kadir Gecesi nedeniyle Orman Genel Müdürlüğü”nce hazırlanan Meşe Fidanı dağıtıldı. Bakan Pakdemirli, ayrıca halka Atatürk Orman Çiftliğine ait AOÇ dondurması ve limonata da ikram etti. Bakan Pakdemirli”nin bir başka durağı ise çat kapı ev ziyaretleri oluşturdu.

Muhtarla sahur yaptı

Sarıyerde bu ziyaretlerin ardından Bakan Pakdemirli, Sahur saatinde Sarıyer”de muhtar evine konuk oldu. Sahur, Pınar Mahallesi Muhtarı Ayhan Yılmaz’ın evinde yapıldı.

Karadeniz ve İçanadolu Bölgesi illerinden Trabzon, Amasya, Çorum ve Rizelilerin ağırlıkta olduğu Sarıyer”deki sahur programına Merkez, Emirgan, Pınar ve Rumeli Kavağı Mahalle Muhtarları katıldı.

Sahur Programında muhtarlar, İstanbul seçimlerine ilişkin görüşlerine BakanPakdemirliye ileterek, mahallelerindeki hizmetlerin devam etmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi”nin alınmasının önemine vurgu yaptılar.

Bakan Bakdemirli, “Muhtarları çok önemsiyorum. Devletimizin hizmetlerinin götürülmesi ve uygulanmasında en uç noktalarda hizmet eden kanadıdır ve ayrıca muhtarlarımızı kanaat önderleri olarak görüyorum” dedi.

Muhtarlar, Sarıyer”de yollarda asfalt olmadığını, köstebek çukurlarına benzer kötü halde olduğunu, hizmet alamadıklarını belirttiler.

Muhtarlarla yapılan sahurun programı, Tarım Bakanı Pakdemirli”nin muhtarlarla yaptığı öz çekimle son buldu.