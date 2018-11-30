THY- Euroleague
0553 313 94 23

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Konya'da

Bakan Bekir Pakdemirli, Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

30 Kasım 2018 Cuma 15:29
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Konya'da

KONYA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Konya Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Pakdemirli, Konya Tarım Zirvesi için geldiği Konya'da, Valiliği ziyaret etti. Burada Vali Cüneyit Orhan Toprak tarafından karşılanan Pakdemirli, Valilik şeref defterini imzaladı.

Bakan Pakdemirli, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Beraberindeki heyetle Konya Ticaret Borsasına da (KTB) ziyarette bulunan Pakdemirli, burada tarım sektörü paydaşlarıyla KTB Elektronik Satış Salonunu gezdi.

KTB Meclis Başkanı Namık Köklüsoy'dan borsada gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgi alan Pakdemirli, daha sonra Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

Bakan Pakdemirli'ye ziyaretlerde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya İl Başkanı Hasan Angı, bazı milletvekilleri ve bakanlık bürokratları eşlik etti.


Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 15:29
  1. Bekir Pakdemirli
  2. Tarım ve orman Bakanı
  3. ziyaret

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polisten alkışlanacak hareket! Engelli vatandaşa abdest aldırdı
    1. Polisten alkışlanacak hareket! Engelli..
    2. Yürüyün, yürümekle yollar aşınmaz!
    3. IP TV'ler takibe alındı! Ceza geliyor
    4. Çiğ yumurta akı enfeksiyon yapıyor
    5. HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye..
    6. MHP'li Kılıç: AK Parti'den daha fazla...
    7. Kendinizi test edin!
    8. Hafızlık yapan görme engelli Ahmet'in..
    9. Şarapçılar uyardı! Et ve Süt Kurumu..
    10. Abdest almakta zorlanan engelliye..
    11. Tarçın şeker hastalığına iyi geliyor
    12. Bıçak altına yatmadan önce bilin..
    13. AB'den Rusya'ya yaptırımları uzatma..
    14. "AB'nin Rusya'ya yaptırımları..
    15. TFF Tahkim Kurulu, Rıza Ali Naibi'nin..
    16. Patateste yeni kriz! Fiyatı yükseldi
    17. "Fenerbahçe maçında değişik duygular..
    18. "Sarı yelekliler"in protestosu..
    19. Hindistan'da sahte içkiden 12 ölüm
    20. MEB, yönetmen Ahmet Uluçay'ı unutmadı
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'