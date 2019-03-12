0553 313 94 23

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Kars'ta

Bekir Pakdemirli:- "Cumhur İttifakı olarak tek tek kapıları dolaşacağız. Bu, Recep Tayyip Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'nin meselesi değil, bu geleceğin meselesidir, bu milletin meselesidir, bu çocukların geleceğinin meselesidir deyip bu işi anlatmamız gerekiyor"

12 Mart 2019 Salı 12:54
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Kars'ta

KARS (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Cumhur İttifakı olarak tek tek kapıları dolaşacağız. Bu, Recep Tayyip Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'nin meselesi değil, bu geleceğin meselesidir, bu milletin meselesidir, bu çocukların geleceğinin meselesidir' deyip bu işi anlatmamız gerekiyor." dedi.

Bakan Pakdemirli, Kars'taki temasları kapsamında Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'ndeki Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Pakdemirli'yi Cumhur İttifakı'nın MHP'li Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve partiler karşıladı.

Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakına karşı olanlara 31 Mart'ta en güzel cevabı Kars'ın vereceğini belirterek, "Asgari şartlar olan tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu asgari şartlar olduğu sürece biz hep birlikte, hep beraber oluruz. Ama bugün ne yazık ki siyasi partilerimizin büyük bir çoğunluğu bu asgari müşterekte buluşamadı. Bunda buluşanların biri asrın lideri Recep Tayyip Erdoğan, diğeri çok kıymetli MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli." ifadelerini kullandı.

İsmet İnönü'nün "Lozan bu millete verilen 100 yıllık mühlettir" dediğini ifade eden Pakdemirli, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşılacağını söyledi.

Ülkenin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlerken engellenmek istendiğini dile getiren Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bu hedeflerden geri kalmamız uğruna, Türk milletinin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Bu ülkede sırf ağaç için Gazi olaylarını çıkardılar. Darbeyi unuttuk mu? Unutmadık. Ama bu farkındalığı millete yaymamız lazım. Gerçekten millet uyansa, parti farkını gözetmeksiniz yüzde yüz Cumhur İttifakı'nın arkasında olurlar. Bunun sebebi şu; bu millet çok zorluklar gördü ama asla esareti kabul etmedi. Cumhur İttifakı olarak tek tek kapıları dolaşacağız. Bu, Recep Tayyip Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'nin meselesi değil, bu geleceğin meselesidir, bu milletin meselesidir, bu çocukların geleceğinin meselesidir' deyip bu işi anlatmamız gerekiyor."

Cumhur İttifakı'nın oylarının artması gerektiğini kaydeden Pakdemirli, aksi halde ise muhalefetin erken genel seçim isteyeceğini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:54
  1. Kars
  2. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Kars'ta

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    90 yıllık yaşamına 120 torun sığdırdı
    1. 90 yıllık yaşamına 120 torun sığdırdı
    2. ABD Temsilciler Meclis Başkanı Pelosi:..
    3. Başkan Tok: Gençlere hizmet etmeye..
    4. Galatasaray ile Denizbank arasında iş..
    5. Günün ilk yarısında şehir..
    6. Günün ilk yarısında endekslerin..
    7. Çin zulmü Almatı’ya uzandı
    8. Pakdemirli'den çiftçilere müjde
    9. Borsa ilk yarıda düştü
    10. Çapa makinesine sıkışarak ölen kadın..
    11. Annesini öldüren zanlı adliyeye sevk..
    12. Katalonya'da "sarı kurdela" krizi
    13. Gökçeada’da feribot seferlerine..
    14. Bakan Pakdemirli’den çiftçilere müjde
    15. (Özel) ‘Bir gülücük, bin mutluluk’..
    16. Romanya mayın arama gemisi Çanakkale..
    17. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nın..
    18. Ankara’da Ortadoğu Sinema Akademisi..
    19. Borsa 100.000 puan üzerine yerleşti
    20. Avrasya Üniversitesi yerleşkesindeki..
    21. Ah şarlatanlar ah!
    22. Yabancı öğrencilerin İstiklal Marşı..
    23. 5 ayda 2 facia! Dünya ayağa kalktı
    24. Altun: "Bayrak ve İstiklal Marşı,..
    25. Alman turist Antalya'da asansörde..
    26. Bu hastalık erkeklerin korkulu rüyası
    27. Soylu: PKK’nın şah damarını kestik
    28. Sinop’ta İstiklal Marşı’nın Kabulü ve..
    29. Moldova'dan Türkiye açıklaması:..
    30. Zorluoğlu otogar ve sanayi esnafını..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!