Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli İzmir'de

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kozak'ın eski günlere dönmesini istiyorsunuz. Çam fıstıklarıyla ilgili probleminiz var. Eğer bu problemi uçakla çözmemiz gerekiyorsa uçakla, normal bir ilaçlama şeklindeyse o şekilde. Bunların hepsini yapacağız. Hiç merak etmeyin." dedi.



İzmir'deki programı kapsamında Bergama ilçesi Yukarıbey Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.



Burada konuşan Pakdemirli, 24 Haziran'da Cumhur İttifakına verilen desteğin 31 Mart'ta da devam etmesini istedi.



Türkiye'nin son yıllarda birçok badireyi atlattığını belirten Pakdemirli, Türkiye'deki bütün vatandaşların kardeş olduğunu söyledi.



CHP'li seçmenlere seslenen Pakdemirli, CHP'nin Atatürk'ün kurduğu CHP olmadığını vurguladı.



Bakanlığının ilk günlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun kendisinden randevu aldığını dile getiren Pakdemirli, "Ne ihtiyacın varsa bunların hepsini takip edeceğim.' dedim. Bana 8 ayda hiç proje getirmedi. Bunların size hizmet etme gibi bir derdi yok. Hiç hayatta bir araya gelmeyecek partiler yan yana geldiler. Bunun sebebi kendilerine siyasi rant." dedi.



İktidarla belediye aynı partiden olursa işlerin daha hızlı yürüdüğüne işaret eden Pakdemirli, hem AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci hem de AK Parti Bergama Belediye Başkan Adayı Hakan Koştu için destek istedi.



Kozak Yaylası'nda bulunan mahallelerin sorunlarını iyi bildiğini aktaran Bakan Pakdemirli, "Kozak'ın eski günlere dönmesini istiyorsunuz. Çam fıstıklarıyla ilgili probleminiz var. Eğer bu problemi uçakla çözmemiz gerekiyorsa uçakla, normal bir ilaçlama şeklindeyse o şekilde. Bunların hepsini yapacağız. Hiç merak etmeyin." diye konuştu.



Daha sonra Bakan Pakdemirli çevre mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek muhtarların sorunlarını dinledi.