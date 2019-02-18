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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Edirne'de

Bakan Bekir Pakdemirli:- "Gerçekten coğrafyamız dertli bir coğrafya. Bu coğrafyada mutlaka istikrar şart. İstikrar olmadığı sürece ülkemiz büyüyemiyor, böyle olunca gelecek nesillere daha iyi bir Türkiye emanet edemiyoruz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor, kararlı bir şekilde durmak gerekiyor. Genç olan demokrasimize desteğimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Başkanlık sisteminin arkasında durmak gerekiyor"

18 Şubat 2019 Pazartesi 18:43
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Edirne'de

EDİRNE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gerçekten coğrafyamız dertli bir coğrafya. Bu coğrafyada mutlaka istikrar şart. İstikrar olmadığı sürece ülkemiz büyüyemiyor, böyle olunca gelecek nesillere daha iyi bir Türkiye emanet edemiyoruz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor, kararlı bir şekilde durmak gerekiyor. Genç olan demokrasimize desteğimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Başkanlık sisteminin arkasında durmak gerekiyor." dedi.

Bakan Pakdemirli, AK Parti Edirne İl Başkanlığını ziyaretindeki konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Edirneliler'e selamlarını ileterek başladı.

"Ayçiçeğinin anavatanı tarımın başkenti" diye nitelediği Edirne'nin çok önemli bir şehir olduğuna vurgu yapan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Edirne'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Edirne'nin bugüne kadar hak ettiği hizmeti alamadığını söyleyen Bakan Pakdemirli, kentin diğer illere göre şehircilik anlamında çok geri kaldığının altını çizerek, daha müreffeh bir ülke için, yerelde daha iyi hizmet alabilmek için vatandaşlardan yerel seçimlerde AK Parti'ye destek istedi.

Pakdemirli, Türkiye'nin koalisyonlarla iyi yönetilmediğini, AK Parti'nin iktidara gelmesiyle 16 yıl boyunca Türkiye'nin istikrara kavuştuğunu vurguladı.

Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak isteyenlere milletin Başkanlık Sistemi'ni getirerek engel olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Gerçekten coğrafyamız dertli bir coğrafya. Bu coğrafyada mutlaka istikrar şart. İstikrar olmadığı sürece ülkemiz büyüyemiyor, böyle olunca gelecek nesillere daha iyi bir Türkiye emanet edemiyoruz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor, kararlı bir şekilde durmak gerekiyor. Genç olan demokrasimize desteğimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Başkanlık sisteminin arkasında durmak gerekiyor."

-Tarımsal Destek Ödemeleri

Bakan Pakdemirli, çiftçiye Şubat'ta 3 milyar 24 milyon 154 bin lira tarımsal destek ödemesi yapılacağını hatırlattı.

Tarımsal destek ödemeleriyle ilgili detaylı bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Dün Balıkesir'de sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı, Şubat ayında yapacağımız ödemelere ait toplam rakam ve bunların detaylarını açıklamak istiyorum. 2019 yılı Şubat ayı tarımsal desteklemeler ödeme planını açıklıyorum. Alan bazlı desteler 1 milyar 855 milyon 977 bin. Buzağı desteği ödemeleri 510 milyon. Diğer hayvancılık destekleri 133 milyon 650 bin lira.

Fark ödemesi 260 milyon, yem bitkileri desteği 120 milyon, diğer tarımsal desteklemeler ise 144 milyon 527 bin lira. Toplamda 3 milyar 24 milyon 154 bin lira. Ocak ayında 2,3 milyar ödeme yapılmıştı, şimdi 3 milyar daha Şubat ayının sonuna kadar ödüyoruz. Mart ayındaki ödemelerle ilgili de çalışmalar devam ediyor. Çiftçimize üreticimize hayırlı uğurlu olsun."

Bakan Pakdemirli, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretin ardından, Tarihi Ali Paşa Çarşısı esnaflarını ziyaret etti.

Esnafla sohbet eden Pakdemirli bir esnaftan kestane, bir diğer esnaftan da lokum satın alarak gazetecilere ve vatandaşlara ikram etti.



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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 18:43
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