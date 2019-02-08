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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli çiftçilerle buluştu

Bakan Pakdemirli:- "Biliyoruz ki bu dövizin fırlamasından tarım etkilendi, girdi maliyetleriniz arttı. Biz de oturduk dedik ki 'fiyatları nasıl geri çekeriz?' Tarım Kredi Kooperatifimizle konuştuk. Onlar geri çektiğinde diğerleri de çekiyor. Onlar da kar gözetmeksizin çiftçimizi, köylümüzü rahatlatmak için her türlü emeği koydular. Olabildiğince zarar noktasına getirmeden gübrede, yemde indirim yaptılar"

08 Şubat 2019 Cuma 14:03
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli çiftçilerle buluştu

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dövizdeki hareketlilik nedeniyle tarımda girdi maliyetlerinin arttığını, buna karşılık Tarım Kredi Kooperatifleri eliyle çiftçiyi rahatlatmak için gübre ve yemde indirimler yaptıklarını belirtti.

Bakan Pakdemirli, İzmir programı kapsamında Kınık Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çiftçilerle bir araya geldi, daha sonra Öğretmen Evi'nde düzenlenen Dostluk Buluşması'na katıldı.

Pakdemirli, Dostluk Buluşması'nda yaptığı konuşmada, ailesinin tarımla uğraştığını belirterek, "Babacığımı tarım makineleri yaparken şehit vermiş biri olarak benim size sahip çıktığım kadar sizin de bana sahip çıkmanızı bekliyorum." dedi.

İzmir'in çok güzel bir kent olduğunu dile getiren Pakdemirli, şehrin yerel yönetimler bakımından geri kaldığını, hizmet alamadığını ifade etti.

Yargı darbesi, darbe girişimi, Gezi olayları gibi pek çok şeyle karşılaşan AK Parti'nin başına gelenlerin "pişmiş tavuğun başına gelmediğini" söyleyen Pakdemirli, buna rağmen istikrarlı ekonomi politikalarıyla Türkiye'nin büyüdüğünü, enerji gücünün yükseldiğini, tarımının geliştiğini anlattı.

Bakan Pakdemirli, çalışmaların devam etmesi, istikrarın sürmesi için yerel yönetimlerde 5 yıl daha AK Parti'nin hizmet vermesi gerektiğini vurguladı.

- "Tarımda Türkiye birincidir"

Tarımsal hasılada Türkiye'nin iyi bir noktada olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da 1. sırada, dünyada ise 7. sırada. Bu başarı devletin değil sizlerin başarısı. Sizler akıllı olduğunuz, arazilerinizi doğru değerlendirdiğiniz için tarımda Türkiye birincidir." diye konuştu.

"AK Parti çiftçiye, köylüye, ekonomiye değer veriyor." diyen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Biliyoruz ki bu dövizin fırlamasından tarım etkilendi, girdi maliyetleriniz arttı. Biz de oturduk dedik ki 'fiyatları nasıl geri çekeriz?' Tarım Kredi Kooperatifimizle konuştuk. Onlar geri çektiğinde diğerleri de çekiyor. Onlar da kar gözetmeksizin çiftçimizi, köylümüzü rahatlatmak için her türlü emeği koydular. Olabildiğince zarar noktasına getirmeden gübrede, yemde indirim yaptılar."

Bakan Pakdemirli, çalışmalarını, çiftçinin, köylünün cebinden az para çıkacak şekilde yaptıklarını, aile işletmelerine büyük önem verdiklerini dile getirdi.

- Kınık'a özel projeler

Üreticiliği değerli kılmak için çalıştıklarını, İzmir'in Kınık ilçesine de müjdelerle geldiklerini söyleyen Bakan Pakdemirli, Işıklar köyüne bal ormanı kuracaklarını, Bademalanı ve İbrahim Ağalar mahallelerindeki Menengiç ağaçlarını Antep fıstığıyla aşılayacaklarını ve köylülere eşit sayıda ücretsiz dağıtacaklarını bildirdi.

ORKÖY'den arıcılık ve süt sığırcılığı kredisi verileceğini belirten Pakdemirli, Kınık'ta kenevir ekimine de başlanacağını ifade etti.

Bakan Pakdemirli, bölgede milli park, baraj ve köprü yapma çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.




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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 14:03
  1. Bekir Pakdemirli
  2. Kınık
  3. Tarım ve Orman Bakanlığı

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