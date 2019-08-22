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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları) Eğer borsadaki seyir 10 liranın altına düşecek gibi olursa devlet olarak, TMO olarak girer müdahale ederiz. İnciri de izleriz. İncirde de tedbir almamız gerekirse onunla ilgili de bakarı

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:36
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları) Eğer borsadaki seyir 10 liranın altına düşecek gibi olursa devlet olarak, TMO olarak girer müdahale ederiz. İnciri de izleriz. İncirde de tedbir almamız gerekirse onunla ilgili de bakarı
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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:36
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