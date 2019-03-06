Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çanakkale'de

ÇANAKKALE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Atatürk'ün kurduğu CHP, ne yazık ki Atatürk'ün kurduğu CHP değil artık. Bunu da bizim topluma anlatıyor olmamız lazım." dedi.

Pakdemirli, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, ülkenin vesayet odaklarına teslim edilmemesi gerektiğini söyledi.

Teşkilat mensuplarına seslenen Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atatürk'ün kurduğu CHP, ne yazık ki Atatürk'ün kurduğu CHP değil artık. Bunu da bizim topluma anlatıyor olmamız lazım. Terör örgütlerine siyasi tünel kazan bir CHP var. Bunu da Ege'nin insanı iyi anlar. Anlatılırsa, iyi anlar. O yüzden teşkilatımıza büyük görevler düşüyor. Bu görevlerin içerisinde işte en başta Kadın Kollarımız tek tek kapı kapı dolaşacaklar çünkü kadınlarımıza her kapı açılıyor. Tek tek kapı kapı çalacağız. Diyeceğiz ki 'Hadi dostum, hadi arkadaşım, bu Recep Tayyip Erdoğan'ın meselesi değil. Bu milletin meselesidir. Bu ülkemizin geleceğinin meselesidir. Bu çocuklarımızın geleceğinin meseledir' deyip, bize oy vermeyenleri de ikna edeceğiz. Yani bu seçim iki eksende geçiyor. Vesayet odaklarından Türkiye'yi uzaklaştırmamız lazım."

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin yeni bir sisteme geçtiğini hatırlattı.

Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Biz vize aldık milletten. Bu vizenin adı '2023'e kadar AK Parti bu ülkeyi yönetsin.' Bu vizeyi şimdi tekrar sorgulatmamamız gerekiyor. Bu vize tekrar sorgulanmamalı. Yani öbür gün oylarımızda herhangi bir düşüş, yarın tekrar seçime gidelim, tekrar genel seçime gidelim gibi bir şey doğurur. O yüzden biz 2023'e kadar seçime ihtiyacımız yok. Önümüzdeki bu son seçimdir, 2023'e kadar AK Parti kendini hizmete odaklayacak. Vatandaşa nasıl hizmet götürürüm, biz de Ankara'da oturacağız, memleketin çeşitli yerlerine gideceğiz. Tarımla ilgili hizmet vereceğiz. Ormanla ilgili hizmet vereceğiz. Barajlarımızı yapacağız. Gıdayla ilgili işlerimizi yapacağız. Hayvancılığı geliştireceğiz. Bunlara yoğunlaşmamız gerekiyor. Yani sizlere hizmete yoğunlaşmamız gerekiyor. Artık Türkiye seçime doymuştur. O yüzden bu son seçimi de Allah'ın izniyle AK Parti belediyeciliğini Çanakkale'de taçlandırırsak, ondan sonra 2023'e kadar da bir daha seçimimiz olmayacak."

Pakdemirli ve beraberindekiler daha sonra Barbaros Mahallesi'nde bulunan Deniz Ürünleri ve Küçük Balıkçıları Koruma Derneğini ziyaret etti.

Balıkçılarla bir araya gelen Pakdemirli, Cumhur İttifakı'nın AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Ayhan Gider ile Sarıçay'da yapılması planlanan temizlik çalışmaları ve ıslah projesini değerlendirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kenti ikiye bölen Sarıçay'ın en kısa sürede temizlenmesi için çalışmalara başlayacakları müjdesini verdi.

Ziyarete, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ katıldı.