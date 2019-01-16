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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Almanya’ya gelecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında gerçekleştirilecek Tarım Bakanları Konferansı'na katılacak

16 Ocak 2019 Çarşamba 11:33
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Almanya’ya gelecek

BERLİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 17-19 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında gerçekleştirilecek Tarım Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e gelecek.

Bu yıl 11'inci kez düzenlenecek olan Dünya Gıda ve Tarım Forumu, “Tarım Dijitalleşiyor - Geleceğin Tarımına Akıllı Çözümler” temasıyla yarın Berlin’de başlayacak.

Foruma, 70 ülkeden tarım bakanları, iş insanları, bilim ve sivil toplum kuruluşlardan temsilciler katılacak. 3 gün boyunca teknolojik gelişmeler ışığında tarım, gıda ve hayvancılık politikaları ele alınacak ve sorunlara çözüm önerileri dile getirilecek.

Forumda Türkiye’yi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli temsil edecek. Bakan Pakdemirli, Tarım Bakanları Konferansı kapsamında gerçekleştirilecek dört oturumdan biri olan “Tarım ve kırsal bölgelerde yapısal değişiklikler” konulu oturuma başkanlık edecek.

Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner ile bir araya gelmesi planlanan Pakdemirli’nin foruma katılacak ülke ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle de ikili görüşmelerde bulunması planlanıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de foruma ilk defa katılarak 70 ülkeden gelecek tarım bakanlarına “Dijital teknolojilerin tarımın geleceği için önemi” temalı bir konuşma yapacak.

Bu yıl söz konusu forumda düzenlenecek oturumlarda, “Dijital teknolojilerin potansiyeli tarım sektöründe nasıl daha iyi kullanılabilir?”, “Çiftçilerin dijital teknolojilere erişimi nasıl daha da geliştirilebilir ve güvence altına alınabilir?, “Dijital bağlılığı artırmak için veri güvenliği ve veri egemenliği nasıl sağlanabilir?, ”Dijital dönüşümün bir sonucu olarak tarımda görmek istediğimiz derin yapısal değişiklikler nelerdir ve bu yapısal değişikler politik olarak nasıl desteklenir?” sorularının cevapları aranacak.

Tarım Bakanları, 19 Ocak Cumartesi günü bir araya gelecek ve konferans sonunda ortak nihai bildiri yayınlayacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 11:33
  1. 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu
  2. Almanya
  3. Berlin
  4. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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