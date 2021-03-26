Tarım ve Orman Bakanı kim? Cumhurbaşkanlığı kabinesi Tarım ve Orman Bakanı kimdir?

24 Haziran seçimleriyle ilk kez halk ilk kez cumhurbaşkanını seçti. 24 Haziran seçimlerini ilk turda kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabine listesine de açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinede Tarım ve Orman Bakanı olarak Bekir Pakdemirli’ye görev verdi. Peki yeni kabinedeki Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kimdir, nerelidir?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kimdir?

Bekir Pakdemirli, 1973 yılında İzmir'de doğdu. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Başkent Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü'nde doktora çalışmalarını yürüttü.

Gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve otomotiv alanında serbest girişimcilik yaptı. Çeşitli şirketlerin kuruluşunda ve yönetiminde bulundu. Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan bir firmada ve halka açık bir gıda firmasında genel müdürlük görevlerini üstlendi.

Uluslararası bir gıda şirketindeki üst düzey yöneticilik görevinin ardından, yine aynı şirkette danışmanlık yaptı. Turkcell, BİM ve AlBaraka Katılım Bankası'nda yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Deniz kaptanlığı, pilotluk ve amatör telsizcilik hobileri vardır. İngilizce bilmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi listesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesini 09 Temmuz 2018’de açıklamıştı. İşte Cumhurbaşkanlığı Kabine listesi güncel.

Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Fuat OKTAY

Adalet Bakanı kim?

Abdulhamit GÜL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim?

Zehra Zümrüt SELÇUK

Çevre ve Şehircilik Bakanı kim?

Murat KURUM

Dışişleri Bakanı

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı kim?

Fatih DÖNMEZ

Gençlik ve Spor Bakanı kim?

Mehmet M. KASAPOĞLU

Hazine ve Maliye Bakanı kim?

Lütfi ELVAN

İçişleri Bakanı kim?

Süleyman SOYLU

Kültür ve Turizm Bakanı kim?

Mehmet Nuri ERSOY

Millî Eğitim Bakanı kim?

Ziya SELÇUK

Millî Savunma Bakanı kim?

Hulusi AKAR

Sağlık Bakanı kim?

Fahrettin KOCA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı kim?

Mustafa VARANK

Tarım ve Orman Bakanı kim?

Bekir PAKDEMİRLİ

Ticaret Bakanı kim?

Ruhsar PEKCAN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kim?

Adil KARAİSMAİLOĞLU