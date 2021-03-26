Tarım ve Orman Bakanı kim? Cumhurbaşkanlığı kabinesi Tarım ve Orman Bakanı kimdir?
Cumhurbaşkanlığı kabinedeki bakanların isim listesi merak edilmeye devam ediliyor. Sağlık Bakanı kim oldu? AK Parti TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal’ın kabine değişikliği için önümüzdeki günleri işaret etmesiyle birlikte yeni kabine listesi merak konusu oldu. 24 Haziran 2018 genel seçimleri sonrası ilk gez Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kabinesi açıklanmıştı. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yer alan bakanlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Peki Tarım ve Orman Bakanı kim? Cumhurbaşkanı kabinesi Tarım ve Orman Bakanı kim oldu? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kimdir, nerelidir? Bekir Pakdemirli hangi görevlerde bulundu? İşte kabine haberleri.
24 Haziran seçimleriyle ilk kez halk ilk kez cumhurbaşkanını seçti. 24 Haziran seçimlerini ilk turda kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabine listesine de açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinede Tarım ve Orman Bakanı olarak Bekir Pakdemirli’ye görev verdi. Peki yeni kabinedeki Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kimdir, nerelidir?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kimdir?
Bekir Pakdemirli, 1973 yılında İzmir'de doğdu. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Başkent Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü'nde doktora çalışmalarını yürüttü.
Gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve otomotiv alanında serbest girişimcilik yaptı. Çeşitli şirketlerin kuruluşunda ve yönetiminde bulundu. Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan bir firmada ve halka açık bir gıda firmasında genel müdürlük görevlerini üstlendi.
Uluslararası bir gıda şirketindeki üst düzey yöneticilik görevinin ardından, yine aynı şirkette danışmanlık yaptı. Turkcell, BİM ve AlBaraka Katılım Bankası'nda yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Deniz kaptanlığı, pilotluk ve amatör telsizcilik hobileri vardır. İngilizce bilmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.
Cumhurbaşkanlığı kabinesi listesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesini 09 Temmuz 2018’de açıklamıştı. İşte Cumhurbaşkanlığı Kabine listesi güncel.
Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat OKTAY
Adalet Bakanı kim?
Abdulhamit GÜL
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim?
Zehra Zümrüt SELÇUK
Çevre ve Şehircilik Bakanı kim?
Murat KURUM
Dışişleri Bakanı
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı kim?
Fatih DÖNMEZ
Gençlik ve Spor Bakanı kim?
Mehmet M. KASAPOĞLU
Hazine ve Maliye Bakanı kim?
Lütfi ELVAN
İçişleri Bakanı kim?
Süleyman SOYLU
Kültür ve Turizm Bakanı kim?
Mehmet Nuri ERSOY
Millî Eğitim Bakanı kim?
Ziya SELÇUK
Millî Savunma Bakanı kim?
Hulusi AKAR
Sağlık Bakanı kim?
Fahrettin KOCA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı kim?
Mustafa VARANK
Tarım ve Orman Bakanı kim?
Bekir PAKDEMİRLİ
Ticaret Bakanı kim?
Ruhsar PEKCAN
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kim?
Adil KARAİSMAİLOĞLU