Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlık olarak tarım topraklarını kaybetmemek için savaş verdiklerini belirterek, "Tarımda Milli Birlik Projesi’ni Nisan, Mayıs gibi açıklayacağız. Tarımsal hasıla ve küçükbaş hayvan sayısında Avrupa birincisi, büyükbaşta Avrupa ikincisiyiz" dedi. Genç mühendislere de çağrıda bulunan Pakdemirli, "Ne olursunuz, gidin özel sektörde çalışın, batın çıkın. Gerekirse 2-3 yıl kaybedin ama müteşebbis olun" ifadelerini kullandı.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde, ’Tarımın Ajandası’ oturumunda sürdürülebilir tarım için ihtiyaçlar, genç kuşakların tarıma ilgisizliği ve tarımsal üretimin niteliği değerlendirildi.

Moderatörlüğünü Cemal Kişmir’in yaptığı panele Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 3830 Çiftliği Genel Müdürü Kıvılcım Pınar Kocabıyık, ve Halavet Gıda CEO’su Murat Göç katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, küçükbaş hayvan sayısında Avrupa’da birinci, büyükbaş hayvan sayısında Avrupa’da ikinci. Hayvancılıkta da aşağı yukarı 2-2,5 misli bir büyüme var." dedi.

Bakan Pakdemirli, tarımın teknik bir konu olduğunu, bu nedenle üzerinden siyaset yapılan bir meta olmaktan çıkarılması gerektiğini belirterek, "Uzun vadede tarımın her gün konuşulan, eleştirilen bir konu halinden çıkması gerekir. Kılıçdaroğlu saman ithalatından bahsediyor, Türkiye’nin ihtiyacı 66 milyar ton, ithal edilmiş saman 9 bin ton. 150 bin dolar bedelli saman ithal edilmiş. Neden ithal edildiğini bilmiyorum ama bir ülkenin ithalatı da olabilir, ihracatı da olabilir. Konuşurken rakamlar üzerinden konuşmamız lazım. Türkiye tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, küçükbaş hayvan sayısında Avrupa’da birinci, büyükbaş hayvan sayısında Avrupa’da ikinci. Hayvancılıkta da aşağı yukarı 2-2,5 misli bir büyüme var." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu başarı bizi ileriye taşımayacak gibi görünüyor"

Tarımdaki genel başarının ülkeyi ileriye götürmeyeceğini ön gören Bakan Pakdemirli," "Bu başarı bizi ileriye taşır mı? En önemli soru bu. Bu başarı bizi ileriye taşımayabilir çünkü önümüzdeki 20-25 yıl içinde yüzde 50 daha fazla gıdaya ihtiyacımız olacak. Bu anlamda bu başarı bizi ileriye taşımayacak gibi gözüküyor. Yapısal problemlere de neşter atacak bir şekilde tarımda bir vizyon ortaya koymamız gerekiyor. Birlikte üretim ve başarı modellerini Türkiye ortaya koymak durumunda. 14 bin 200 kooperatifimiz var. Bunlardan ilk 100’e, ilk 50’ye, ilk 10’a, ilk 5’e giren yok. Nasıl giriyor diyeceksiniz, işte cirosuna bakacaksınız. Japonya aynı bizim durumumuzdaymış, 700 kooperatife düşürmüşler ve 46,8 milyar dolar cirosu olan bir tane kooperatifleri var. Bu kooperatif tüm planlamayı ve üreticiyle, tüketiciyi birleştirmeyi yapıyor."diye konuştu.

Tarımda Milli Birlik Projesi

Yeni bir proje için hazırlıklarının sürdüğünü aktaran Pakdemirli, "Tarımda Milli Birlik adında bir projemiz var, bunu da inşallah nisan, mayıs ayı içinde açıklıyor olacağız. Alt detaylarını da şu anda doldurma aşamasındayız, yüzde 90-95 oranında bitirdik. Tarımın Türkiye’deki yol haritası, bundan sonraki 25-30 yıllık süreç belli." şeklinde konuştu.

Bakan Pakdemirli, çocukların toprakla buluşmasının önemli olduğunu anlatarak, bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını, tarım liselerine de gereken önemi verdiklerini aktardı.

Bakanlığın kapısında, binlerce atama bekleyen ziraat mühendisi olduğunu söyleyen Pakdemirli, "Çünkü bunların birçoğu toprağa hayatı boyunca ellememiş, teorik olarak bitirmiş, sınavlarını vermiş, diplomayı almış. Mümkünse toprakla buluşmayacağı bir konumda kendilerini konumlandırmak istiyorlar. Bugün benim de itiraf etmem gereken bir şey var: Bizim Tarım Bakanlığı personelimiz yeterince sahada değil. Şimdi herkes de böyle iş istiyor. Mutlaka toprakla buluşturmamız lazım. Bu ziraat mühendisleri de baştan toprakla buluşmadığı için toprağı belki çok severek, aşık olarak gelmiyorlar." diye konuştu.

Ziraat mühendislerine çağrı, "müteşebbis olun"

Ziraat mühendislerine çağırıda bulunan Bakan Pakdemirli, "Ne olursunuz gidin özel sektörde çalışın. Devletin verdiği bu kadar teşvik var, genç çiftçi teşviklerimiz var, birine başvurun, müteşebbis olun. Batın, çıkın, gerekirse 2-3 sene kaybedin. Bir yandan memur olmak da gönlünüzde varsa KPSS’yi de alın bir kenara koyun, bir atama yapacaksak o zaman yaparız ama şu anda edinmiş olduğunuz deneyim, hayat boyu memuriyette edinemeyeceğiniz bir deneyim.’ Bu yüzden mutlaka bu sektörde olan insanlarımız sahada olmalı ama toprakla buluşmayı çok çok önemsiyorum" dedi.

"Bakanlık olarak tarım topraklarını kaybetmemek için savaşımız sürüyor"

İnsan kaynağının dışında ekonomik sürdürülebilirlik ile doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin de çok önemli olduğunu anlatan Pakdemirli, "Su kaynaklarımız hakikaten kıt. Bunların sürdürülebilirliği önemli. Bununla beraber toprağı da sürdürebiliyor olmamız lazım. Yani tarım topraklarını kaybetmiyor olmamız lazım. Aslında son dönemde atılan adımlar çok iyi. Çizilen resim kötü bir resim ama Türkiye’nin aşağı yukarı senelik tarım toprağı kaybı 150 bin hektardı. 2005’te çıkarılan kanunla beraber bu 60 bin hektara düştü. Geçen yıl benim bakanlığa gelmemle beraber 17 bin 500 hektara düştü. İnşallah biz bakanlık olarak bu toprakların sürdürülebilir tarım amacıyla kullanılması gayesiyle savaşımızı sürdürüyor olacağız" dedi