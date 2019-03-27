Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Yerli elektrikli traktör) Dünyadaki çok büyük traktör firmaları dahil bunu yaptırdığımız firmaya gidiyorlar, 'birlikte üretim yapalım' diyorlar. Dünyada şu anda ticarileşmiş bir elektrikli traktör yok. Çalışmaları

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