Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Türkiye GDO'suz bir ülkedir. GDO'suz bir ülke olmanın avantajını da ihracatta yaşamamız, bunu anlatmamız lazım. Türkiye'nin toprak kaynakları sınırlı olduğu için GDO'suz bir ülke olarak kalması lazım ama diğer tara

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