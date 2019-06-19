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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon'un Araklı ilçesindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini bildirdi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:24
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon'un Araklı ilçesindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini bildirdi.
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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 17:24
  1. Araklı
  2. sel

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