Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Tarımsal destekler) Bugün itibarıyla 1 milyar 432 milyon lira ödeme yapmış olacağız, çiftçimize, üreticilerimize müjde mahiyetinde bu haberi vermek isterim."

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