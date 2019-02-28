Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Su ürünleri yetiştiriciliği) Bugüne kadar vermiş olduğumuz desteklerle yetiştirici sayısı bin 245'ten 2 bin 286'ya, üretimimiz 61 bin tondan 315 bin tona yükseldi. İhracatımız 97 milyon dolardan 953 milyon dolara

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