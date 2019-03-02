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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Siirt'te

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gitti.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:06
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Siirt'te

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e geldi.

Bakan Pakdemirli, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Vali Atik, Bakan Pakdemirli'ye Türk bayrağı işlemeli ve isminin yer aldığı Siirt tiftik battaniyesi takdim etti.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Pakdemirli, burada AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş ve AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ile görüştü.

Pakdemirli, yeni AK Parti il binasında incelemelerde bulundu.

Bakan Pakdemirli'ye ziyaretlerde, bakan yardımcıları Mustafa Aksu ve Akif Özkaldı ve bakanlık bürokratları eşlik etti.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:06
  1. Bekir Pakdemirli
  2. Siirt
  3. Siirt Valiliği

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