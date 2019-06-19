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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önümüzdeki 2 gün boyunca vatandaşların bölgede dere yataklarından uzak durması uyarısında bulundu

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen selde ölü sayısının 7’ye yükseldiğini açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önümüzdeki 2 gün boyunca vatandaşların bölgede dere yataklarından uzak durması uyarısında bulundu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 18:14
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önümüzdeki 2 gün boyunca vatandaşların bölgede dere yataklarından uzak durması uyarısında bulundu

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen selde ölü sayısının 7’ye yükseldiğini açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önümüzdeki 2 gün boyunca vatandaşların bölgede dere yataklarından uzak durması uyarısında bulundu.


Araklı Kaymakamlığı’ndaki Kriz Koordinasyon Merkezi’nde beraberinde Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bekir Pakdemirli, “Şimdi gelen bilgiye göre, 7 tane ölümüze ulaşmış durumdayız. Yeni gelen bir bilgi bu. 3 kaybı da aramaktayız.Arama kurtarma faaliyetleri çok hassas bir şekilde devam ediyor. Ölülerimize rahmet, kayıplarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Bir an önce kayıp vatandaşlarımıza ulaşıp ailelerini rahatlatma konusunda çbalarımız sürmekte. Şuan itibariyle sahada 314 tane personel, 62 araç, 32 iş makinesi ile çalışmalar hummalı bir şekilde devam etmekte. Araklı-Bayburt karayolu çamurlu sudan dolayı kapanmıştı, karayolu açma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları nedeniyle burada hassasiyetle ilerliyoruz, çalışıyoruz.Hem DSİ’nin hem Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2 iş makinesi operatörünün cesetlerine de ulaşmış olduk.Dakikalar geçtikte saatler geçtikçe onların da can siperane oradaki vatandaşlarımızı korumak adına çalıştıklarını, kendi hayatlarını hiçe saymış olduklarını görmüş olduk” dedi.



"Hasar tespit çalışmaları başladı"


“Devlet tüm kurumları ile burada” diyen Bakan Pakdemirli, hasar tespit çalışmalarına başlandığını da kaydederek “Acılar çok taze. Zarar tespit çalışmalarına da tüm kurumlar kendi çerçevesince aynı zamanda Çevre Şehircilik de çalışmaya başladı. İlk tespitlere göre 8 köy, 200 üretici, tabi bu Çamlıktepe ağırlıklı etkilendi. 150 dekarlık fındık ve çay alanında hasar, 9 büyükbaşın telef olduğu bilgisine ulaştık” diye konuştu.


Vatandaşların önümüzdeki 2 gün boyunca dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyarılarda bulunan Bakan Pakdemirli “Havanın geçici bir şekilde iyi olduğuna, havanın güneşli olduğuna aldanmamamız lazım. Çok az yağışlarla dahi bölgede heyelan olma ihtimali yüksek. Bunun da ana sebebi uzun yıllar ortalamasının yüzde 43 daha fazla son 19 günde bölgenin daha fazla yağış almış olması. Uzun yıllar ortalamamızın yüzde 50 daha fazla yağışını aldık. Toprak suya doymuş durumda. Ufak bir yağış bile heyelanları tetikleyebilir” ifadelerini kullandı.


Bakan Pakdemirli, ölen 5 kişinin kimliğinin belli olduğunu ancak son bulunan 2 kişinin kimliğinin belli olmadığını sözlerine ekledi.


Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da bölgeye gelerek incelemelerde bulunurken, yarın da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Trabzon’a gelerek sel bölgesinde incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 18:14
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