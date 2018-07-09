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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli oldu Bekir Pakdemirli kimdir? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini oluşturunca son dakika olarak yeni kabinede yer alacak isimler de konuşulmaya başlandı. Yeni dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı Bekir Pakdemirli'ye emanet edildi. Bekir Pakdemirli kimdir?

09 Temmuz 2018 Pazartesi 23:24
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli oldu Bekir Pakdemirli kimdir? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini oluşturunca son dakika olarak yeni kabinede yer alacak isimler de konuşulmaya başlandı. Yeni dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı Bekir Pakdemirli'ye emanet edildi. Bekir Pakdemirli kimdir?

BEKİR PAKDEMİRLİ KİMDİR?

 1973 yılında İzmir’de doğdu. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Başkent Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü’nde doktora çalışmalarını yürüttü. Gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve otomotiv alanlarında serbest girişimcilik yaptı. Çeşitli şirketlerin kuruluşunda ve yönetiminde bulundu. Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan bir firmada ve halka açık bir gıda firmasında Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. Uluslararası bir gıda şirketindeki üst düzey yöneticilik görevinin ardından, yine aynı şirkette danışmanlık yaptı. Turkcell, BİM ve Albaraka Katılım Bankası’nda yönetim kurulu üyesidir. Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Tarihi Kemeraltı A.Ş. ve Türkiye Ruh Sağlığı Tedavi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliklerini, Anadolu Otizm Vakfı Mütevelli Üyeliğini, Sermaye Piyasası Yatırımcıları Derneği Üyeliğini sürdürmektedir.

Deniz kaptanlığı, pilotluk ve amatör telsizcilik hobileri vardır. İngilizce biliyor. Evli, üç çocuk sahibidir.

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 23:24
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