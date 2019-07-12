Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Muğla'daki orman yangını) Sabahın ilk ışıklarıyla tüm helikopterlerimiz havalandı. Helikopterlerin sayısını 13'ten 19'a çıkardık. Bugün itibarıyla yukarıdan gördüğümüz tablo düne göre çok daha iyileşmiş durumda. D

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