Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Muğla'daki orman yangını) Dezenformasyona lütfen itibar etmeyelim. Sosyal medyada ben bunları görüyorum. Sonbaharda bu yanan alanlarla alakalı tüm Muğlalıları fidan dikmeye davet ediyorum."

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