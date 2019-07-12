Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Muğla'daki orman yangını) Dezenformasyona lütfen itibar etmeyelim. Sosyal medyada ben bunları görüyorum. Sonbaharda bu yanan alanlarla alakalı tüm Muğlalıları fidan dikmeye davet ediyorum."
12 Temmuz 2019 Cuma 09:31
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