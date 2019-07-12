Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Muğla'daki orman yangını) Bugün itibarıyla 30 ila 50 hektar arasında, bölgede tütmeler var. Özellikle hava araçlarıyla tabiri caizse buraları suyla döverek, mümkün mertebe buradaki tüm tütmeleri bitirmeye çalışıyo
12 Temmuz 2019 Cuma 09:30
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