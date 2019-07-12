Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Muğla'daki orman yangını) Bugün itibarıyla 30 ila 50 hektar arasında, bölgede tütmeler var. Özellikle hava araçlarıyla tabiri caizse buraları suyla döverek, mümkün mertebe buradaki tüm tütmeleri bitirmeye çalışıyo

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